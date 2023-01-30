سعود بن صقر: رأس الخيمة تحرص على تعزيز شراكاتها الإقليمية والعالمية

رأس الخيمة (وام)

شهد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أمس، الحفل السنوي لهيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز»، احتفاءً بإنجازاتها ونجاحاتها لعام 2022، ولتسليط الضوء على جهودها الفاعلة في دعم مسيرة التنمية الشاملة بالإمارة، بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين.

وأشاد صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، خلال اللقاء الذي أُقيم في فندق ريتز كارلتون رأس الخيمة - صحراء الوادي، بجهود هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية ودورها المحوري والفعال في دعم مجتمع الأعمال المتنامي في الإمارة، والتعاون مع شركائها الاستراتيجيين كافة لتعزيز مكانة رأس الخيمة وجهة رائدة للأعمال والاستثمار في الإمارات والمنطقة والعالم.

وأكد سموه حرص رأس الخيمة على تعزيز شراكاتها الإقليمية والعالمية الرامية إلى ترسيخ منظومتها الاقتصادية القائمة على التنوع من خلال خلق فرص جديدة لمختلف قطاعاتها الحيوية، بما يسهم في صناعة مستقبل أكثر ازدهاراً للأجيال القادمة.

ونوه سموه، خلال اللقاء، بأهمية مواصلة العمل الجاد، لجعل رأس الخيمة ضمن أكثر الوجهات الجاذبة للشركات المحلية والإقليمية والعالمية، بالاستناد إلى مزاياها الفريدة، وموقعها الاستراتيجي بين منطقة الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا.

حضر الحفل السنوي رؤساء ومديرو الجهات الحكومية في رأس الخيمة، ومسؤولو الوزارات والهيئات الاتحادية، وعدد من الشركاء الاستراتيجيين.