صقر غباش يبحث مع عدد من السفراء المعتمدين في الدولة تعزيز التعاون البرلماني

أبوظبي (الاتحاد)

استقبل معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، في مقر المجلس بأبوظبي، كلاً على حدة، يعقوب سلاويك، سفير فوق العادة ومفوض لجمهورية بولندا، وأوكتافيان بوجدان باديكا، سفير جمهورية رومانيا، وديميتريو سينيك، سفير فوق العادة ومفوض لجمهورية أوكرانيا، بحضور الدكتور عمر النعيمي، الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي، وعفراء البسطي، الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني بالمجلس.

وتم خلال اللقاءات، بحث سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائية في شتى المجالات، لا سيما تفعيل التعاون والعلاقات البرلمانية بين المجلس الوطني الاتحادي والمجالس البرلمانية في هذه الدول، مع التأكيد على أهمية تبادل الزيارات والخبرات البرلمانية، وتعزيز التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك بين دولة الإمارات وهذه الدول.

وأشار معاليه إلى أن المجلس الوطني الاتحادي كبرلمان يسعى دائماً إلى أن يواكب التطور في العلاقة الثنائية الرسمية، والدفع بها لتشمل جميع المجالات، بالإضافة إلى العمل على تعزيز التعاون البرلماني، وتبادل وجهات النظر، والآراء، والمواقف السياسية في المحافل البرلمانية المختلفة. وأكد معاليه أهمية توثيق روابط التعاون الاقتصادي، وأهمية استكشاف الشركات في هذه الدول فرص الاستثمار في دولة الإمارات، خاصة في ظل إطلاق دولة الإمارات حزمة من مشاريع الخمسين، لتسهم في صناعة دورة جديدة للخمسين عاماً المقبلة من المشاريع الاستراتيجية الوطنية الرامية إلى التأسيس لمرحلة جديدة تستشرف المستقبل.

وأشار معاليه إلى استضافة دولة الإمارات الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف «كوب 28»، والذي يعد أكبر مؤتمر دولي للعمل المناخي، سعياً لتوحيد الجهود العالمية للحد من تداعيات تغير المناخ، لما في ذلك من تعزيز حماية البيئة وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام وازدهار البشرية.