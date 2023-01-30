عبدالله بن سالم القاسمي يعزي في وفاة خلفان بن حريمل الشامسي

الشارقة (وام)

قدم سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، أمس، واجب العزاء في وفاة المغفور له خلفان بن حريمل الشامسي، وذلك في مجلس ضاحية مويلح، وأعرب سموه عن مواساته لذوي الفقيد، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته. حضر واجب العزاء إلى جانب سموه، الشيخ ماجد بن سلطان القاسمي، رئيس دائرة شؤون الضواحي والقرى في الشارقة. إلى ذلك، قدم الشيخ فيصل بن سلطان القاسمي، أمس، واجب العزاء في وفاة المغفور له خلفان بن حريمل الشامسي. كما حضر العزاء بجانبه الشيخ محمد بن صقر القاسمي، والشيخ عبدالله بن فيصل بن سلطان القاسمي.