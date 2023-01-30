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1827 مستفيداً من مساعدات «الشارقة الخيرية» في دبا الحصن

1827 مستفيداً من مساعدات «الشارقة الخيرية» في دبا الحصن
31 يناير 2023 01:10

الشارقة (الاتحاد)  

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بلغت قيمة المساعدات التي قدمتها جمعية الشارقة الخيرية، عبر إدارتها الفرعية في مدينة دبا الحصن على مدار العام الماضي، 4.8 مليون درهم استفاد منها 1827 مستفيداً من سكان المدينة والمناطق التابعة لها.
وقال الدكتور علي محمد السلامي مدير إدارة الجمعية في دبا الحصن: «إنه تم استقبال 433 طلب مساعدة على مدار العام الماضي، وقد تمت معالجة كافة الطلبات، وأصدرت لجنة المساعدات موافقتها على 372 طلباً، ورفض 61 طلباً لعدم مطابقة شروط استحقاق المساعدة»، مشيراً إلى أن المساعدات المقدمة شملت 502 حالة من الأرامل والمطلقات والأيتام ومعدومي الدخل وكبار السن ضمن المساعدات الشهرية بتكلفة مليون درهم، إلى جانب حزمة من المساعدات المقطوعة، منها 44 حالة مرضية بتكلفة 700 ألف درهم، إلى جانب المساهمة في تفريج كربة 53 حالة صدرت بحقها أحكام قضائية وتقضي محكوميتها على ذمة تعثر مالي بالمنشآت العقابية والإصلاحية، وقد تم التكفل بتسديد مديونياتهم ورعاية أسرهم وتقديم الدعم الذي يضمن الحياة الكريمة ويدعم استقرارهم.

جمعية الشارقة الخيرية
الشارقة
دبا الحصن
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