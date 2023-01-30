محمد بن راشد: الإمارات واحة للتناغم الثقافي والعطاء الإنساني

سامي عبد الرؤوف (دبي)

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أن مؤتمر ومعرض الصحة العربي «أراب هيلث 2023»، يشكل منصة عالمية لاستعراض الابتكارات والأبحاث والتقنيات الطبية الجديدة. وزار سموه، ظهر أمس الحدث الذي يعد الأكبر في مجال الرعاية الصحية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وثاني أضخم حدث من نوعه على مستوى العالم، يرافقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة. كما رافق سموه، خلال الجولة، معالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، ومعالي منصور المنصوري رئيس دائرة الصحة في أبوظبي وعوض الكتبي، المدير العام لهيئة الصحة في دبي، وعدد من مديري الدوائر المحلية ومديري الشركات العالمية.

واطلع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال جولته، على أحدث التقنيات والأجهزة الطبية المتعلقة بمختلف المجالات الطبية، واستمع سموه إلى شرح من ممثلي ومسؤولي الجهات الحكومية والمحلية والشركات الأجنبية والإقليمية المشاركة في المعرض.

وتفقد سموه العديد من الأجنحة المشاركة والشركات العارضة، وتوقف عند أبرز المشاريع التي تهدف إلى تعزيز مستقبل الرعاية الصحية، والمضي قدماً بالرعاية الصحية نحو آفاق جديدة.

كما استمع ومرافقوه، إلى شرح تضمن التعريف بعدد الشركات والدول المشاركة في الحدث الأول إقليمياً والثاني عالمياً، مؤكداً أن دولتنا ستظل واحة للتلاقي والتناغم الثقافي والعطاء الإنساني.

ورحب سموه بالعارضين والأطباء والعلماء الذين قدموا من العديد من دول العالم، متمنياً التوفيق لجميع المشاركين.

الحدث الأبرز

يشارك في الدورة الخامسة والأربعين من معرض ومؤتمر «آراب هيلث 202»، الذي تمتد فعالياته حتى مساء يوم الخميس المقبل الثاني من شهر فبراير المقبل، أكثر من 3000 شركة عالمية وحضور 51 ألف متخصص، وبمشاركة قياسية بلغت أكثر من 45 جناحاً دولياً، بما في ذلك المشاركة الأولى لكلٍ من: من نيوزيلندا وسنغافورة، وتونس، وإندونيسيا، وإستونيا.

وشهد الحدث بالإضافة إلى مشاركة العارضين الدوليين الجدد والعائدين، ارتفاعاً ملحوظاً في عدد العارضين الإقليميين، مما أدى إلى بيع كامل مساحة المعرض في شهر ديسمبر الماضي، على الرغم من إضافة خمس قاعات إضافية إلى المساحة المخصصة للمعارض، حيث يشغل «آراب هيلث» الآن بشكل فعال جميع المساحات المتاحة في مركز دبي التجاري العالمي.

العودة الكاملة

وبهذه المناسبة، قال روس ويليامز، مدير المعرض لدى شركة انفورما ماركيتس: «مرة أخرى تعود دولة الإمارات مركز صناعة الرعاية الصحية، حيث بلغ عام 2023 بلغ حوالي 97% من أرقام ما قبل فترة جائحة (كوفيد - 19)، مما يؤكد الطلب العالمي غير المسبوق، والذي يقابله حضور المشترين الحريصين على مشاهدة أحدث الابتكارات والتقنيات الجديدة في قطاع الرعاية الصحية.

وأكد أن الحدث منصة مثالية لقطاع الرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تزامناً مع زيادة مشاركة الأجنحة الدولية لبناء علاقات مع أصحاب المصلحة من جميع أنحاء العالم وإعادة التأكيد على مكانة الإمارات مركزاً عالمياً للرعاية الصحية.

وأشار إلى أنه كجزء من التزام «آراب هيلث» بعرض أحدث التقنيات والابتكارات، فقد تمت إضافة سلسلة من الميزات الجديدة إلى أرض المعرض، بما في ذلك جناح الصحة الذكي بالشراكة مع جمعية الصحة الذكية، حيث يقع جناح الصحة الذكي في منطقة التحول للرعاية الصحية في «آراب هيلث»، ويعرض العديد من التقنيات الجديدة من خلال العروض التوضيحية الحية، بما في ذلك وحدة العناية المركزة الرقمية الرائدة وغرفة العمليات الذكية وغرفة الطوارئ الثورية.

وقال: ستسمح هذه الميزة الجديدة للزوار بتجربة أكثر تقنيات الرعاية الصحية ابتكاراً واستدامة لتحسين رعاية المرضى، حيث سيكون لدينا أيضاً مسرح خاص لإقامة الندوات والجلسات، والذي سيوفر بدوره للعارضين منصة مثالية للكشف عن أحدث تقنيات الرعاية الصحية.

مبادرة الاستدامة

يعقد ضمن فعاليات (آراب هيلث 2023)، ما مجموعه 9 مؤتمرات للتعليم الطبي المستمر خلال الأيام الأربعة للمعرض، ومن المتوقع أن يستقبل 3200 مندوب وأكثر من 300 متحدث دولي، كما يعد الطب الباطني وطب الأطفال والتخدير وإدارة الألم إضافات جديدة لمؤتمرات هذا العام، كما تشمل المؤتمرات أيضاً تسليط الضوء على أمراض النساء والتوليد وجراحة العظام والأشعة الشاملة والجراحة وطب الطوارئ وإدارة الجودة.

وأطلقت شركة إنفورما ماركيتس مبادرة «أفضل جناح عارض» تماشياً مع تبني مفهوم الاستدامة، والتي ستشجع العارضين على الابتعاد عن منصات العرض التي تستخدم لمرة واحدة، والتأكد من أن جميع العناصر الأساسية مثل الجدران والقناطر والعدادات التي يتم بناؤها بطريقة يمكن أن تكون معاد استخدامها، كما سيتم تشغيل معرض «آراب هيلث» بوساطة الطاقة المتجددة.

قمة «الميتافيرس»

يستضيف معرض الصحة العربي أيضاً النسخة الثانية من قمة مستقبل الصحة في متحف المستقبل في دبي، حيث سيناقش الحدث الحصري الشامل للمديرين التنفيذيين من صناعة الرعاية الصحية مستقبل إمكانات الصحة والرعاية الصحية في عالم «ميتافيرس» الافتراضي، كما سيقدم العديد من قادة الصناعة المشهورين عالمياً وأصحاب الرؤى وخبراء «ميتافيرس» والمؤلفين رؤاهم المستقبلية حول هذا الموضوع.

وتعود مسابقة «إنوفيت» الشهيرة، مما يوفر لـ 24 شركة ناشئة من جميع أنحاء العالم الفرصة لعرض كيفية تطويرهم لحلول فريدة ومبتكرة تعود بالفائدة على صناعة الرعاية الصحية، حيث تستمر المسابقة في الفترة من 30 فبراير إلى 1 مارس 2023.

ويضم معرض «آراب هيلث» 9 فئات من القطاعات، تعرض أحدث التقنيات والابتكارات في مجال المستهلكات وجراحة العظام والرعاية الصحية والخدمات العامة والتصوير والأجهزة الطبية وتكنولوجيا المعلومات والصحة، والوقاية، والبنية التحتية، والأصول.