«الإمارات الصحية» تعلن عن العلاج بالتقنيات الدقيقة للأطفال

سامي عبدالرؤوف (دبي)

أعلنت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية إطلاق برنامج «العلاج بالتقنيات الدقيقة للأطفال» الذي يعتبر البرنامج الطبي الثوري المبتكر وغير الجراحي الأول على مستوى العالم، حيث تتم الاستفادة من تقنية العلاج بالفقاعات المجهرية لنقل علاجات مختلفة، وهي فقاعات صغيرة الحجم تتحرك في الدم لتصل إلى المناطق المستهدفة، حسب الحاجة، وتتم استخداماتها في علاج إصابات الدماغ الرضيّة.

وأطلقت المؤسسة، مشروعاً نوعياً آخر «العمليات الروبوتية»، مع بدء فعاليات اليوم الأول من معرض ومؤتمر الصحة العربي، الذي تشارك فيه تحت شعار «نصنع مستقبل الرعاية الصحية»، ضمن 3 محاور رئيسية، تتمثل في محور الخدمات الصحية المبتكرة والمستدامة، ومحور التكنولوجيا الصحية المتقدمة، ومحور الذكاء الاصطناعي والتنبؤ الاستباقي.

وتشارك مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية بمعرض ومؤتمر الصحة العربي 2023 من خلال منصتها، بحزمة من المشاريع الصحية المبتكرة والنماذج الريادية من الممارسات الصحية «الوقائية والتشخيصية والعلاجية» المبنية على الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي والتنبؤ الاستباقي، تُنفذ وفقاً لتوجيهات حكومتنا الرشيدة.

وتفصيلاً، تضمنت مشاركة المؤسسة في معرض ومؤتمر الصحة العربي، الإعلان عن مشروع «العمليات الروبوتية»، بالإضافة إلى 3 تقنيات حديثة يُعد مستشفى القاسمي الأول على مستوى الشرق الأوسط في تبنيها، وهي تقنيات «خدمات أمراض القلب» الذي يتضمن أحدث أجهزة تنظيم ضربات القلب التي لا تحتوي على أسلاك، كما يتضمن منصة «ألترون»، ومنصة «كوروفينتيس كورو فلو».

وأكد الدكتور عصام الزرعوني، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الطبية، أن المؤسسة تشارك في دورة هذا العام بحزمة من المشاريع الصحية النوعية التي يتم الكشف عنها للمرة الأولى، مشيراً إلى أهمية معرض ومؤتمر الصحة العربي في إبراز دور المؤسسة في تعزيز قطاع الرعاية الصحية وصياغة مستقبله من خلال المشاريع والبرامج الطبية التي توفرها في مختلف منشآتها التابع لها.

ويتيح المشروع الثاني الذي تم الكشف عنه بشأن «العمليات الروبوتية» استخدام التصوير الروبوتي والتخطيط الجراحي باستخدام الذراع الروبوتية، «جهاز التصوير loop X»، وتقنيات الذكاء الاصطناعي للتخطيط الجراحي الأولى من نوعها على مستوى العالم، ويتم من خلالها توفير صور عالية الدقة ونظام ملاحة ذكي ومعالجة للبيانات.

أعلنت المؤسسة تبنيها 3 مشاريع مبتكرة وذكية، ويُعد مستشفى القاسمي الأول على مستوى الشرق الأوسط في تطبيق هذه التقنيات، وتتمثل التقنية الأولى بأجهزة تنظيم ضربات القلب الفريدة من نوعها، والتي لا تحتوي على أسلاك، لتثبيت جهاز تنظيم ضربات القلب تحت الجلد، الأمر الذي يسهم في مساعدة المرضى من ممارسة حياتهم بصورة طبيعية.

علاج الأطفال

كشفت المؤسسة، من خلال محورها الأول «الخدمات الصحية المبتكرة والمستدامة»، عن أن المشروع البحثي الخاص بـ«التقنيات العلاجية الدقيقة للأطفال» تقوم بتنفيذه بالشراكة مع مستشفى فيلادلفيا للأطفال، موضحة أن مخرجات المشروع المعني بالعلاج بالفقاعات المجهرية ستسهم في توفير ونقل علاجات مختلفة، من خلال فقاعات صغيرة الحجم تتحرك في الدم لتصل إلى المناطق المستهدفة حسب الحاجة. وبينت المؤسسة أن برنامج الفقاعات المجهرية يُستخدم في علاج إصابات الدماغ الرضيّة، من خلال أحد الغازات الخاملة والذي ينتقل عبر الفقاعات للمنطقة المستهدفة من الإصابة، كما تتم الاستفادة من خاصية الموجات الصوتية التي تسهم في انبثاق الفقاعة المجهرية عبر الحاجز الدموي الدماغي لتحرير الغاز وتخفيف الرضّة وتقليل التورّم المحيط بها.