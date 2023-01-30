الثلاثاء 31 يناير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

تشغيل مختبر التوافق الكهرومغناطيسي في «توازن الصناعي»

دعم الصناعات المحلية للامتثال لجوانب التوافق الكهرومغناطيسي (من المصدر)
31 يناير 2023 01:10

أبوظبي(الاتحاد)

أخبار ذات صلة
أبوظبي توظف مرافقها العامة لتشجيع المجتمع على ممارسة الرياضة
"الصحة – أبوظبي" تستعرض أحدث ابتكارات الرعاية الصحية في "الصحة العربي"

أعلن معهد الابتكار التكنولوجي، مركز البحث العلمي الرائد عالمياً، وذراع الأبحاث التطبيقية التابعة لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة في أبوظبي، أمس، بدء مركز بحوث الطاقة الموجهة التابع له مرحلة التشغيل الكامل لمختبر التوافق الكهرومغناطيسي المتقدم داخل مجمع توازن الصناعي قرب مدينة أبوظبي. ويستفيد مختبر التوافق الكهرومغناطيسي من نظام اختبار «إي 3» المتطور في تقديم خدمات هندسية عالية الجودة لشركاء المركز والجهات المعنية الأخرى، إلى جانب دعم الصناعات المحلية للامتثال لجوانب التوافق الكهرومغناطيسي بالصورة الأمثل. وبصفته أول مختبر بحثي من نوعه في دولة الإمارات والمنطقة كاملةً يدعم نظام اختبار «إي 3» الذي يُجري ما يزيد على 16 اختباراً مكرساً للتحقق من التوافق الكهرومغناطيسي، يُتوقع أن يساهم المختبر الجديد في تعزيز جودة المنتجات وتقليل التكاليف والوقت المستهلك لاستكمال التحقيقات في الخارج، علماً بأن عملية التحقق من التوافق الكهرومغناطيسي تشكل معلماً مهماً ضمن عملية تطوير أي منتج إلكتروني. وقبل تأسيس المختبر، اضطرت مختلف المؤسسات والأطراف المعنية في قطاع الصناعة المحلي إلى السفر للخارج من أجل التحقق من صحة منتجاتهم.

مجمع توازن الصناعي
معهد الابتكار التكنولوجي
أبوظبي
آخر الأخبار
أسعار الوقود فبراير 2023
الإمارات
أسعار الوقود لشهر فبراير 2023
اليوم 13:11
لجنة حكام بناء الأجسام تعتمد خطة 2023
الرياضي
لجنة حكام بناء الأجسام تعتمد خطة 2023
اليوم 16:00
دائرة الصحة – أبوظبي تطلق منظومة علوم الحياة للرعاية الصحية في الميتافيرس 2023
الإمارات
دائرة الصحة – أبوظبي تطلق منظومة علوم الحياة للرعاية الصحية في الميتافيرس 2023
اليوم 15:57
الريال وبرشلونة.. «3 كلاسيكو» في 20 يوماً!
الرياضي
الريال وبرشلونة.. «3 كلاسيكو» في 20 يوماً!
اليوم 15:30
ميقاتي يعلن عن جلسة حكومية ثالثة قريباً
عربي ودولي
ميقاتي يعلن عن جلسة حكومية ثالثة قريباً
اليوم 15:28
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©