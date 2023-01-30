تشغيل مختبر التوافق الكهرومغناطيسي في «توازن الصناعي»

أبوظبي(الاتحاد)

أعلن معهد الابتكار التكنولوجي، مركز البحث العلمي الرائد عالمياً، وذراع الأبحاث التطبيقية التابعة لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة في أبوظبي، أمس، بدء مركز بحوث الطاقة الموجهة التابع له مرحلة التشغيل الكامل لمختبر التوافق الكهرومغناطيسي المتقدم داخل مجمع توازن الصناعي قرب مدينة أبوظبي. ويستفيد مختبر التوافق الكهرومغناطيسي من نظام اختبار «إي 3» المتطور في تقديم خدمات هندسية عالية الجودة لشركاء المركز والجهات المعنية الأخرى، إلى جانب دعم الصناعات المحلية للامتثال لجوانب التوافق الكهرومغناطيسي بالصورة الأمثل. وبصفته أول مختبر بحثي من نوعه في دولة الإمارات والمنطقة كاملةً يدعم نظام اختبار «إي 3» الذي يُجري ما يزيد على 16 اختباراً مكرساً للتحقق من التوافق الكهرومغناطيسي، يُتوقع أن يساهم المختبر الجديد في تعزيز جودة المنتجات وتقليل التكاليف والوقت المستهلك لاستكمال التحقيقات في الخارج، علماً بأن عملية التحقق من التوافق الكهرومغناطيسي تشكل معلماً مهماً ضمن عملية تطوير أي منتج إلكتروني. وقبل تأسيس المختبر، اضطرت مختلف المؤسسات والأطراف المعنية في قطاع الصناعة المحلي إلى السفر للخارج من أجل التحقق من صحة منتجاتهم.