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«مهرجان التواجد لمحبي الحيوان» في ساحة خليفة بأبوظبي

تثقيف المجتمع بشأن الطرق السليمة لاقتناء الحيوانات والطيور (من المصدر)
31 يناير 2023 01:08

أبوظبي (الاتحاد)

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نظم مركز التواجد البلدي - مدينة خليفة بالتعاون مع شركائه الاستراتيجيين «مهرجان التواجد لمحبي الحيوان» في ساحة خليفة، وذلك ضمن إطار مبادرات المركز التوعوية والتي استمرت يومين متتاليين.
وتعكس هذه المبادرة حرص مركز التواجد البلدي على تثقيف المجتمع بشأن الطرق السليمة لاقتناء الحيوانات والطيور، وأهمية تكريس السلوكيات التي تتوافق مع قيم الرفق بالحيوان، وكذلك تعزيز الثقافة المجتمعية بشأن امتلاك وتربية الحيوانات ضمن التجمعات السكانية.
كما تضمنت المبادرة تقديم عرض للطيور الناطقة، وعرض للكلاب البوليسية أمام أفراد المجتمع من رواد الفعالية، بالإضافة إلى توعية الجمهور حول الحيوانات السائبة وخطرها على صحة المجتمع وسلامته. 
كما أتاحت المبادرة تقديم الخصومات من قبل العيادات البيطرية ومحلات حلاقة الحيوانات والمحلات المشاركة، وتوفير خدمات واستشارات بيطرية تتعلق بصحة وسلامة الحيوانات، وطرق علاجها والعناية بها. وتم خلال المبادرة عرض العديد من الحيوانات للتبني من قبل أفراد المجتمع، والمراكز المختصة، بهدف توفير ملاذ آمن لهذه الحيوانات واحتضانها ضمن بيئة صحية وسليمة.
واشتملت المبادرة على فقرات عديدة منها: إتاحة الفرصة لركوب الأطفال للخيول، وتنظيم معرض متنوع للحيوانات يضم مجموعة من الطيور والقطط والكلاب والزواحف، وعرض العديد من نباتات الزينة، وتنظيم ورش تثقيفية حول النباتات وفنون تنسيقها، كما أسهمت العيادات البيطرية بإثراء المبادرة من خلال تقديم النصائح الطبية اللازمة للحيوانات في المنازل.
من جانبه قدم «فريق السعادة للطيور الناطقة» عرضا مميزاً للطيور الناطقة استحوذ على إعجاب الزوار وخصوصاً الأطفال، بالإضافة إلى العرض المبهر للكلاب البوليسية والذي قدمته القيادة العامة لشرطة أبوظبي، كما تمت مشاركة فندق كلاود ناين بنصائح طبية، وفقرة المسابقات والجوائز لإسعاد الجمهور.

مركز التواجد البلدي
مدينة خليفة
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