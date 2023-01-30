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693 جولة تفتيشية لسوق رأس الخيمة للمواشي

رقابة مستمرة على حظائر سوق المواشي برأس الخيمة (الاتحاد)
31 يناير 2023 01:08

هدى الطنيجي (رأس الخيمة)

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 نفذت إدارة الصحة العامة في دائرة بلدية رأس الخيمة 693 جولة تفتيشية على سوق المواشي خلال العام الماضي، بهدف متابعة مدى التزام كافة الحظائر بمختلف ضوابط واشتراطات الصحة العامة.
وأكدت الإدارة أن كافة المحال التي يحويها السوق تشهد رقابة يومية من قبل المفتشين المراقبين، مع تخصيص طبيب للتحقق من صحة وسلامة الحيوانات على اختلافها، ومراقبة مستويات النظافة العامة في مختلف المرافق، والتي تضمن سلامة المستهلكين بعد شراء الحيوانات وتواجدها في بيئة آمنة مستوفية كافة الاشتراطات الصحية.
وقالت شيماء الطنيجي مدير إدارة الصحة العامة: إن سوق المواشي يشهد رقابة يومية من قبل المفتشين التابعين إلى الإدارة، للتحقق من صحة وسلامة أنواع الحيوانات المعروضة في الحظائر أمام المستهلكين، ومعرفة مدى التزام كافة العاملين في تلك المحال باشتراطات الصحة العامة ونظافة المواقع والحيوانات لضمان سلامتها وسلامة المستهلكين والإبقاء على المظهر العام للسوق. وأكدت أن السوق ومن خلال الرقابة اليومية لا يشهد تنظيم حملات مفاجئة، حيث إنها عملية مستمرة، لرصد أي إخلال يمكن أن يحدث من قبل المحال المتواجدة والحرص على معرفة مدى تقيدها بكافة القرارات الصادرة من قبل الصحة العامة، والدعوة إلى الحفاظ على صحة وسلامة الحيوانات، ونشر الوعي لإيجاد سوق مستوف كافة الاشتراطات ويضمن الراحة للمتسوقين مع الارتقاء بجودة الخدمات، وصولاً إلى إسعاد المتعاملين. وذكرت أن الإدارة نفذت 693 زيارة تفتيشية على كافة الحظائر الواقعة في سوق المواشي العام الماضي، حيث زار المراقبون كل منشأة فيه وتم التحقق من اشتراطات الصحة والسلامة، ورصد الملاحظات وتحرير المخالفات والإنذارات إن وجدت، والتي تأتي بهدف رفع مستوى الخدمات المقدمة.

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