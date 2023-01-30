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الطقس اليوم صحو إلى غائم جزئياً

الطقس اليوم صحو إلى غائم جزئياً
31 يناير 2023 01:08

أبوظبي (وام) 

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً إلى غائم جزئيا بوجه عام ومغبراً أحياناً نهاراً، مع ارتفاع آخر في درجات الحرارة، ورطباً ليلاً وصباح الأربعاء على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع احتمال تشكل الضباب الخفيف خاصة شمالاً. وقال المركز ــ في بيانه اليومي ــ إن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية تتراوح سرعتها من 15 إلى 25كلم/س تصل إلى 40 كلم/س.. ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط يضطرب أحياناً ليلاً وصباح الأربعاء ويحدث المد الأول عند الساعة 08:11 والمد الثاني عند الساعة 00:21 والجزر الأول عند الساعة 16:16 والجزر الثاني عند الساعة 02:02.. ويكون الموج في بحر عمان خفيفا ويحدث المد الأول عند الساعة 20:15 والمد الثاني عند الساعة 05:47 والجزر الأول عند الساعة 12:33 والجزر الثاني عند الساعة 01:21.

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