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حملة لتشجير محمية «المنتثر 2» في الشارقة

حملة لتشجير محمية «المنتثر 2» في الشارقة
31 يناير 2023 01:08

الشارقة (وام)

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 نظمت هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة أمس فعاليات الدورة العاشرة من مبادرة «حملة تشجير محمية المنتثر 2» بمنطقة البطائح في إمارة الشارقة، بمشاركة 280 موظفاً وموظفة من المتطوعين الذين مثلوا 46 جهة حكومية، و1500 طالب وطالبة من 58 مدرسة و3 جامعات.
وثمنت هنا سيف السويدي، رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة الشراكة النوعية والمشاركة الفاعلة من الجهات والمؤسسات الحكومية التي ساهمت في دعم المبادرة منذ انطلاقتها وتمكينها بمرور السنوات من تحقيق أهدافها الطموحة في سبيل حماية البيئة والحفاظ عليها في مختلف المناطق البرية والبحرية وصون التنوع الحيوي فيها وترسيخ الاستدامة البيئية والتوعية المجتمعية، وزيادة الرقعة الطبيعية الخضراء في ربوع الإمارة والتشجيع على الزراعة المحلية، ونشر وتعزيز ثقافة التطوع في المجال البيئي، والتوعية بالسلوكيات الإيجابية النافعة للبيئة.

التشجير
الشارقة
هيئة البيئة والمحميات الطبيعية
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