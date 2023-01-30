«التربية» تستحدث «رائد الأعمال القادم»

دينا جوني (دبي)

استحدثت وزارة التربية والتعليم مسابقة «رائد الأعمال القادم» ضمن فئات الدورة السادسة من المهرجان الوطني للعلوم والتكنولوجيا والابتكار من 1 إلى 5 فبراير المقبل في أرينا الفستيفال سيتي، بالتزامن مع بدء شهر الابتكار. ويتنافس في الدورة الحالية 290 طالباً وطالبة على 29 جائزة من المهرجان، وذلك بعد تقييم المشاريع المرشّحة البالغ عددها 150 مشروعاً، وذلك من قبل 22 مقيّماً.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته الوزارة بحضور الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي الوكيلة المساعدة لقطاع الرعاية وبناء القدرات رئيسة اللجنة العليا للمهرجان. ووفقاً للشامسي تقدّم 4475 طالباً وطالبة من 418 مدرسة حكومية وخاصة للمشاركة في «مسابقة الإمارات للعالم الشاب»، وتم اختيار 100 مشروع متأهّل من أصل 2274 مشروعاً مقدّماً.

وأوضحت أن مسابقة «رائد الأعمال القادم» تستهدف طلبة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه من الجامعات الحكومية والخاصة في الدولة، وتهدف إلى تمكين المشاركين من تصميم نماذج أعمالهم وتطويرها، وتدريبهم على كيفية إدارة أعمالهم وتعلّم عادات ريادية ناجحة، والتمكّن من إطلاق مشاريعهم على أساس قوي واكتساب الثقة لبدء عمل تجاري ومنحهم الفرصة لبناء علاقات فعّالة.

وقالت: إن الطلبة المتأهلين سينتسبون لمخيم تدريبي خلال أيام المهرجان لصقل مهاراتهم وتمكينهم من تطوير نماذج أعمالهم المبتكرة، بالإضافة إلى تعزيز معارفهم وقدراتهم لممارسة ريادة الأعمال، عبر التواصل مع خبراء في هذا المجال. وسيشارك الطلبة في المهرجان بأفكارهم ومشاريعهم التجارية الأولية التي بدأوا بتطبيقها سواء عبر ممارسة الأعمال التجارية، أو عبر قنوات التواصل الاجتماعي، وغيرها. وقد تأهل في فئة «رائد الأعمال القادم» 25 مشروعاً لـ36 طالباً وطالبة، يتنافسون على خمس جوائز مختلفة. ويهدف المهرجان، إلى النهوض بالعلوم والتكنولوجيا والابتكار وريادة الأعمال في دولة الإمارات عبر إطلاق وتنفيذ مبادرات مبتكرة ونوعية في هذه المجالات، وتعزيز الشغف بها لدى الطلبة والعاملين في المجال التربوي ومختلف شرائح المجتمع.

ويوفر المهرجان، الذي من المتوقع أن يزيد عدد زواره هذا العام على 35 ألف زائر، بيئة جاذبة لكل من المتعلمين والمعلمين، تعزز شغفهم بالعلوم والتكنولوجيا والابتكار وريادة الأعمال، وتطور مهاراتهم البحثية وقدراتهم في مختلف مجالات ريادة الأعمال، مما يسهم في تأهيلهم للمهن المستقبلية ويمكنهم من الانطلاق في عالم ريادة الأعمال، ويُتيح لمواهبهم ومعارفهم الجديدة وابتكاراتهم أن تضيف إلى التنمية الاقتصادية والمستدامة لدولة الإمارات.

الابتكار المؤسسي

قالت الدكتورة آمنة الشامسي إنه سيعقد ضمن المهرجان وللمرة الأولى جلسة خاصة بعنوان «تعزيز الابتكار المؤسسي» والتي ستضم مجموعة من قيادات وزارة التربية والتعليم، بالإضافة إلى قيادات من جهات حكومية أخرى، للتباحث بشأن كيفية تعزيز الابتكار داخل بيئة العمل، وتَشارك أفضل الممارسات على هذا الصعيد.

مخرجات نوعية

يشتمل المهرجان على عدة أقسام رئيسة أهمها معرض المشاريع البحثية العلمية المتأهلة في مسابقة الإمارات للعالم الشاب، ومختبر الابتكار الذي يشتمل على مسابقة رواد الأعمال الصغار ومسابقة رائد الأعمال القادم، ومؤتمر عالمي المستوى، ومهرجان عائلي يعزز التوعية المجتمعية بأهمية العلوم والتكنولوجيا والابتكار وريادة الأعمال ضمن أجواء عائلية تجمع ما بين التعلم والمرح والترفيه.

كما سيشهد المهرجان، توثيق شراكات استراتيجية، من شأنها تعزيز التكاملية بين مختلف المؤسسات الداعمة للقطاع التعليمي، وذلك من خلال الإعلان عن شراكة مهمة تجمع الوزارة مع مؤسسة دبي للإعلام، سيكون دورها تفعيل مجالات التعاون المتبادل عبر تسليط الضوء على البرامج والمبادرات والمسابقات التي يتم تنظيمها من خلال المهرجان واستعراض نتائجها، فضلاً عن التعاون للترويج والتغطية الإعلامية المستمرة والحملات التسويقية لبرامج الرعاية وبناء القدرات التي تصممها وتنفذها وزارة التربية والتعليم.

وأكدت الشامسي أن الوزارة حريصة على تنفيذ المهرجان الوطني للعلوم والتكنولوجيا والابتكار كل عام، نظراً للمردود التربوي الكبير الذي يقدمه ليس على مستوى الطلبة فحسب، بل والمجتمع بمختلف شرائحه، لافتة إلى أن التطوير المستمر لأقسامه وفعالياته، أكسبه قيمة مضافة وجعله يواكب آخر المستجدات في مجال الابتكار والتكنولوجيا والبحث العلمي، وبالتالي تحقيق مخرجات نوعية تنعكس إيجاباً على الطلبة والتربويين والمتخصصين ومختلف فئات المجتمع.