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الإمارات

اتفاقية تعاون بين «الإمارات الوطنية» ومدارس الرياض بالسعودية

خلال توقيع الاتفاقية بين الجانبين (من المصدر)
31 يناير 2023 01:08

أبوظبي (الاتحاد)

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وقعت مدارس الإمارات الوطنية بدولة الإمارات العربية المتحدة اتفاقية تعاون مع مدارس الرياض للبنين والبنات في المملكة العربية السعودية، تتضمن تبادل الخبرات من خلال الزيارات المهنية والبرامج التربوية والتعليمية الخاصة بطرق تدريس فنون اللغة العربية، بالإضافة لإعداد القيادات التربوية وتنفيذ المشاريع البحثية المشتركة، وتطوير طرق تدريس اللغة العربية، وتطوير المواد الإثرائية التي تعزز من قدرة الطالب على التفاعل مع التطور العلمي والتكنولوجي الذي يشهده العصر.
وقع الاتفاقية كل من الدكتور شاون ديلي، مدير عام مدارس الإمارات الوطنية، والدكتور عبدالرحمن الغفيلي مدير عام مدارس الرياض بحضور عدد من المسؤولين بالجانبين.
وأشار الدكتور شاون ديلي إلى أن هذه الاتفاقية تأتي تتويجاً للدور الرائد الذي تلعبه المؤسستان، خاصة فيما يتعلق بالاهتمام بتطوير تدريس اللغة العربية وفق أفضل الممارسات التعليمية والتطبيقية التي تعزز من الهوية الوطنية للطالب وترسخ لديه الانتماء للوطن والقيادة، وتصقل شخصيته بالمهارات التي تمكنه من الإبداع والريادة والابتكار والتميز ورسم خريطة مستقبل مشرق في العصر الرقمي.
وأضاف بأن الاتفاقية من شأنها تعزيز الرسالة التي تؤديها كل منهما، من خلال تبادل الخبرات لتنمية الطلبة وإعدادهم ليكونوا قادة المستقبل، وأفراداً فاعلين في المجتمع، وذلك من خلال توفير تعليم متعدّد الجوانب وشامل للطلبة، يزوّدهم بالمهارات اللازمة للنجاح في جميع المجالات الاجتماعية والأكاديمية والشخصية كي يصبحوا مواطنين يتحلّون بالمسؤولية، ومنتجين لمجتمعهم والمجتمع العالمي.
ومن جانبه، أكد الدكتور عبدالرحمن الغفيلي على أهمية هذه الاتفاقية مع مدارس الإمارات الوطنية، والتي تسعى من خلالها مدارس الرياض إلى تقوية أواصر التعاون مع الجهات التعليمية الرائدة إدراكاً منها لأهمية التطوير المستمر في التعليم ورفع مستوى الأداء من خلال تبادل الخبرات التربوية، ونظراً للتجربة الرائدة لمدارس الإمارات الوطنية في تدريس اللغة العربية وتحقيق إنجازات على المستوى العربي.

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