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جامعة الإمارات تعقد ورشة في ماليزيا حول التعاون البحثي

أحمد مراد متحدثاً خلال الورشة (من المصدر)
31 يناير 2023 01:08

العين (الاتحاد)

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 عقدت جامعة الإمارات ورشة عمل حول التعاون البحثي المشترك وتقييم مخرجات المشاريع البحثية الجارية مع جامعة مالايا في  العاصمة الماليزية كوالالمبور. وقد حضر الورشة أكثر من 60 مشاركا من أعضاء هيئة التدريس والباحثين من جامعة مالايا بهدف وضع خطط مستقبلية تساهم في تعزيز المخرجات البحثية كماً ونوعاً وذلك للمشاريع المشتركة بين الجامعتين.
وقال الدكتور أحمد علي مراد -النائب المشارك للبحث العلمي في جامعة الإمارات- إن جامعة الإمارات تسعى إلى دعم التعاون الدولي البناء والذي ينعكس إيجاباً على جودة البحث وله أثر ملموس على المجتمع العلمي من خلال تقديم حلول علمية للتحديات المجتمعية المختلفة.
وأضاف: أن هذه الورشة الفنية في كوالالمبور تهدف إلى رسم خارطة طريق للأنشطة البحثية المشتركة من خلال المبادرات والمؤشرات التي يتم قياسها بصورة دورية. بحيث في النصف الثاني من عام 2023 سيتم عقد منتدى دولي مشترك في جامعة الإمارات، في العين، بحيث يركز على المخرجات البحثية ونتائج 16 مشروعًا بحثياً يتم إجراؤها بشكل مشترك من قبل باحثين من جامعة الإمارات وجامعة مالايا .
وقد قدمت الدكتورة شاليزه ابراهيم - نائب مدير الجامعة (البحث والابتكار)، جامعة مالايا - نبذة عامة عن الجامعة ومراكزها البحثية المختلفة. ثم قدم الدكتور أحمد مراد نبذة تفصيلية عن الجامعة وكلياتها ورؤيتها البحثية. ثم قدم الدكتور محسن شريف - مدير مكتب البحوث والمشاريع الممولة في جامعة الإمارات- عرضاً عن الممكنات والقدرات البحثية في جامعة الإمارات وآلية التعاون البحثي الدولي.

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