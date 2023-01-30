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«جامعة موسكو» ضمن خيارات «إسعاد شرطة دبي»

«جامعة موسكو» ضمن خيارات «إسعاد شرطة دبي»
31 يناير 2023 01:08

دبي (الاتحاد)

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ضم مركز بطاقة إسعاد التابع للقيادة العامة لشرطة دبي، جامعة موسكو للصناعة والاقتصاد «سينرجي دبي»، الواقعة في منطقة أبراج بحيرات جميرا بمدينة دبي، إلى قائمة الخيارات التي يقدمها القطاع التعليمي في المركز، ليحصل حاملو البطاقة وأقاربهم من الدرجة الأولى على خصم يبلغ 30% للطلبة الجدد والمستمرين على كافة البرامج التعليمية.
وبناء على الاتفاق المبرم بين الطرفين، تقدم جامعة «سينرجي دبي» الخصم المتفق عليه لحاملي بطاقة إسعاد، بينما يتولى المركز، الإعلان والترويج للعرض عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي الخاص به، وعبر منصات إسعاد الإعلانية، والمواقع الإخبارية وشبكات التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى إرسال عرض الجامعة عبر البريد الإلكتروني إلى جميع حاملي بطاقة «إسعاد».
وتعد جامعة «سينرجي دبي»، واحدة من أهم المؤسسات الأكاديمية المتخصصة في مجال الأعمال بدولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تمكِّن طلبتها من كلا الجنسين من الحصول على شهادات دولية معتمدة في برامج البكالوريوس في الاقتصاد العالمي وريادة الأعمال المبتكرة، وإدارة الفنادق والمطاعم، وكذلك مختلف برامج الدراسات العليا بمرحلة البكالوريوس والماجستير.
يُشار إلى أن الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي الخاص ببطاقة «إسعاد» يتيح لحاملي البطاقة الاطلاع على كافة العروض والمزايا التي تقدمها «إسعاد» في مختلف القطاعات.

شرطة دبي
بطاقة إسعاد
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