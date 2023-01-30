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«وحيدة» في «مفاريد التلاد» و«جمرة» تشعل «المجاهيم» بمهرجان الظفرة

«وحيدة» في «مفاريد التلاد» و«جمرة» تشعل «المجاهيم» بمهرجان الظفرة
31 يناير 2023 01:08

منطقة الظفرة (الاتحاد)

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شهدت منافسات مزاينة الإبل المقامة ضمن منافسات مهرجان الظفرة قوة وندية في شوط مفاريد تلاد لأبناء القبائل 1 - مجاهيم التي أسفرت عن فوز «وحيدة» لمالكها عمران مسلم سعيد عمران المنهالي بالمركز الأول، وفي المركز الثاني فازت «مخربة» لمالكها ناصر العوضي سالم حميد المنهالي، وحلت في المركز الثالث «الشنوف» لمالكها زيد علي ناصر المري.
وفي شوط مفاريد تلاد لأبناء القبائل 1 - محليات، ذهب المركز الأول إلى «جمرة» لمالكها عبدالله زايد عبدالله بوحميد المزروعي، وفي المركز الثاني «الشاهينية» لمالكها راشد محمد صالح الراشدي، أما المركز الثالث فكان من نصيب «خزامة» لمالكها منذر محمد علي فنخور الراشدي.
وسجلت النتائج في شوط مفاريد تلاد لأبناء القبائل 2- مجاهيم، فوز «وحيدة» لمالكها محمد سالم علي غريب العامري بالمركز الأول، وفي المركز الثاني فازت «جبعه» لمالكها راشد ناصر رقمان المري، وفي المركز الثالث «الحاكمة» لمالكها أحمد سالم العوف سالم العامري.
وفازت بالمركز الأول في شوط مفاريد تلاد لأبناء القبائل 2- محليات، «أفعال» لمالكها ناصر حمد سهيل عويضه الخيلي، وحصدت المركز الثاني «معالي» لمالكها ابداح حمد مبارك آل تواه الهاجري، وجاءت بالمركز الثالث «طرب» لمالكها معالي علي سالم بن ونيس الكعبي.
وفي شوط مفاريد تلاد لأبناء القبائل 3 - مجاهيم، فازت بالمركز الأول «النعوس» لمالكها ضيف الله بن سعيد بن جبعان الدوسري، وذهب المركز الثاني إلى «وحيدة» لمالكها سالم بن راجح بن بطحان الفهيدة المري، وفي المركز الثالث «نزاحه» لمالكها عبدالله عبيد كردوس عبيد العامري.
وأظهرت النتائج في شوط مفاريد تلاد لابناء القبائل 3 - محليات، فوز «روعة» لمالكها زايد مبارك سعيد الوحيري المنصوري بالمركز الأول، وفي المركز الثاني فازت «وفا» لمالكها مسعود عمر بخيت المنصوري، وفي المركز الثالث «غلا» لمالكها عبدالله حسين حسن المحرمي.
وتقدمت إلى المركز الأول في شوط مفاريد شرايا لأبناء القبائل مفتوح للشركاء - مجاهيم، «سمو» لمالكها رامس سالم صالح سعيد المنهالي، وحصدت المركز الثاني «رياسة» لمالكها سلطان فهد عايض الدوسري، وجاءت بالمركز الثالث «وسيمه» لمالكها سالم سهيل سالم المنهالي.
وفي شوط مفاريد شرايا لأبناء القبائل مفتوح للشركاء - محليات، فازت بالمركز الأول «الظبي» لمالكها سعيد عبدالله سعيد العريمي، وذهب المركز الثاني إلى «رمز الشرقية» لمالكها علي محمد سليم راشد المزامي، وفي المركز الثالث «ذوق» لمالكها سليم صالح مسلم المحرمي.

مزاينة الإبل
مهرجان الظفرة
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