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6 حملات توعية مرورية من «شرطة الشارقة»

محمد النقبي
31 يناير 2023 01:08

الشارقة (الاتحاد) 

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أعلن المقدم محمد علاي النقبي، مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة الشارقة عن حزمة من الحملات التوعوية المرورية التي سيتم تنفيذها خلال العام الجاري، تجسيداً لرؤية شرطة الشارقة المنسجمة مع استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى جعل الطرق أكثر أمنا.
وأشار المقدم محمد النقبي، إلى أن القيادة العامة لشرطة الشارقة، ستطلق 6 حملات مرورية توعوية، متضمنة حملة «انتبه للطريق وقد بحذر»، و«تجنب الوقوف الخاطئ»، و«الزم مسارك تأمن سلامتك»، و«لسلامتك اترك مسافة امان بين المركبات»، و«الطريق حق للسائق والمشاة»، وحملة «تمهل وتجاوز بأمان».
وقال مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة الشارقة، أن الحملات التوعوية المرورية بمجملها تهدف إلى توعية قائدي المركبات ومستخدمي الطريق باللوائح والارشادات المرورية الصحيحة والمخاطر المترتبة في حال عدم التقيد بها، إلى جانب تعزيز دور المسؤولية المجتمعية بين شرائح المجتمع، والسلامة على الطرق وخفض عدد الوفيات، والارتقاء بالمنظومة المرورية، وصولاً إلى تحقيق أهداف القيادة العامة لشرطة الشارقة المنبثقة عن استراتيجية وزارة الداخلية.
وأضاف إن الحملات المرورية تأتي تماشياً مع خطط وبرامج استراتيجية وزارة الداخلية والقيادة العامة لشرطة الشارقة المراعية للتركيز المكاني والزمني في تنفيذ حملاتها وفقاً للتحليل الإحصائي، ودور الشركاء الإعلاميين، وتفاعل أفراد الجمهور؛ الأمر الذي يساهم في تحقيق نتائج الحملات المرورية المنشودة.
ودعا المقدم محمد علاي النقبي قائدي المركبات ومستخدمي الطريق إلى الالتزام بقواعد وأنظمة السير والمرور على الطرق الداخلية والخارجية والتقيد بالسرعات المحددة على الطريق والحرص والانتباه أثناء القيادة، لوقاية أنفسهم وغيرهم من التعرض للحوادث المرورية وما ينجم عنها من إصابات وخسائر في الأرواح والممتلكات.

الشارقة
شرطة الشارقة
محمد علاي النقبي
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