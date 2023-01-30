«تمكين أصحاب الهمم» في شرطة دبي يناقش خطة 2023

دبي (الاتحاد)

ترأس النقيب عبدالله حمد الشامسي، رئيس مجلس تمكين أصحاب الهمم بشرطة دبي، اجتماع المجلس بتشكيلته الجديدة، بحضور نائبه النقيب محمد عبد الرحمن المزروعي، وبقية الأعضاء من مختلف الإدارات العامة ومراكز الشرطة ومدارس حماية للتربية والتعليم.

وتم خلال الاجتماع، مناقشة خطة عمل المجلس لعام 2023م، وتوزيع المهام والأدوار على الأعضاء، واستعراض أبرز الإنجازات والأنشطة والفعاليات المنفذة خلال الفترة الماضية، والخدمات المقدمة لأصحاب الهمم من الجمهور الداخلي والخارجي. ودعا رئيس المجلس، الأعضاء إلى التعاون وتضافر الجهود وحشد الطاقات والعمل بروح الفريق الواحد لتعزيز سمعة ومكانة شرطة دبي في دعم أصحاب الهمم، وما حققته من مكتسبات كجهة صديقة لأصحاب الهمم.