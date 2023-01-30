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207 فعاليات شاركت فيها موسيقى شرطة رأس الخيمة خلال عام 2022

خلال المشاركة في إحدى الفعاليات (من المصدر)
31 يناير 2023 01:08

رأس الخيمة (الاتحاد)

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شاركت فرقة موسيقى شرطة رأس الخيمة خلال عام 2022 بعدد 207 فعاليات ومناسبات وطنية وشرطية ورسمية ومجتمعية مختلفة في إطار التعاون القائم بين القيادة العامة والجهات الحكومية والخاصة والمؤسسات التعليمية بالامارة. وقال العقيد الدكتور ناصر محمد البكر مدير مركز تدريب شرطة رأس الخيمة: إن فرقة موسيقى الشرطة تحرص دائماً على التواجد والمشاركة في عدد كبير من الفعاليات والمناسبات المختلفة لعزف السلام الوطني للدولة وتقديم معزوفاتها المتنوعة في هذه المناسبات.
وذكر أنه خلال العام الماضي شاركت الفرقة في 207 مناسبة وفعالية داخل الامارة وخارجها كان أبرزها عيد الاتحاد الحادي والخمسين للدولة، ويوم العلم، ويوم الشهيد، والمعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر «آيسنار» فيما حصلت على العديد من شهادات الشكر والتكريم والتقدير التي تعكس روح التعاون والشراكة القائمة بين شرطة رأس الخيمة وغيرها من الجهات، مؤكدا أن منتسبي فرقة موسيقى شرطة رأس الخيمة على درجة عالية من الكفاءة والخبرة في التعامل الأمثل مع الآلات الموسيقية ويخضعون بشكل دوري لبرامج تدريبية وتأهيلية بفضل المتابعة المستمرة والدعم المتواصل من سعادة اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة. وأشار العقيد البكر إلى جهوزية واستعداد فرقة موسيقى شرطة رأس الخيمة الدائم لتلبية دعوات مختلف المؤسسات والجهات والمدارس للمشاركة في الفعاليات التي تقوم بتنظيمها حرصا على انجاح هذه الفعاليات وتميزها.

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