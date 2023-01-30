«سائق المستقبل» في «وسطى» الشارقة

الشارقة (الاتحاد)

تواصل إدارة شرطة المنطقة الوسطى بالشارقة، مبادرة «سائق المستقبل» التي أطلقتها نوفمبر الماضي، بالتعاون مع الشريك الاستراتيجي معهد الشارقة للسياقة، ومجلس أولياء أمور الطلبة والطالبات بالمنطقة.

وتضمنت المبادرة، إقامة فعالية في روضة الرفيعة بمنطقة البطائح، اشتملت على فقرات متنوعة، قدمها عدد من رجال الشرطة حول تعريف الأطفال بقواعد السير والمرور الأساسية والسلامة المرورية، بالإضافة إلى نشر الثقافة الأمنية وكسر حاجز الخوف بين الأطفال والشرطة من خلال التحدث معهم بأسلوب ترفيهي بما يتناسب مع فئتهم العمرية وإيصال الإرشادات المرورية بطريقة تمكنهم على استيعابها وتعزيز حسهم الأمني.