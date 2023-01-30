الثلاثاء 31 يناير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

«سائق المستقبل» في «وسطى» الشارقة

«سائق المستقبل» في «وسطى» الشارقة
31 يناير 2023 01:08

الشارقة (الاتحاد) 

أخبار ذات صلة
لورنسي.. «بداية» و«نهاية» في شباك «النمور»
شرطة الشارقة تحذر من شركات التداول الوهمية

تواصل إدارة شرطة المنطقة الوسطى بالشارقة، مبادرة «سائق المستقبل» التي أطلقتها نوفمبر الماضي، بالتعاون مع الشريك الاستراتيجي معهد الشارقة للسياقة، ومجلس أولياء أمور الطلبة والطالبات بالمنطقة.
وتضمنت المبادرة، إقامة فعالية في روضة الرفيعة بمنطقة البطائح، اشتملت على فقرات متنوعة، قدمها عدد من رجال الشرطة حول تعريف الأطفال بقواعد السير والمرور الأساسية والسلامة المرورية، بالإضافة إلى نشر الثقافة الأمنية وكسر حاجز الخوف بين الأطفال والشرطة من خلال التحدث معهم بأسلوب ترفيهي بما يتناسب مع فئتهم العمرية وإيصال الإرشادات المرورية بطريقة تمكنهم على استيعابها وتعزيز حسهم الأمني.

الشارقة
المنطقة الوسطى
البطائح
السلامة المرورية
آخر الأخبار
أسعار الوقود فبراير 2023
الإمارات
أسعار الوقود لشهر فبراير 2023
اليوم 13:11
لجنة حكام بناء الأجسام تعتمد خطة 2023
الرياضي
لجنة حكام بناء الأجسام تعتمد خطة 2023
اليوم 16:00
دائرة الصحة – أبوظبي تطلق منظومة علوم الحياة للرعاية الصحية في الميتافيرس 2023
الإمارات
دائرة الصحة – أبوظبي تطلق منظومة علوم الحياة للرعاية الصحية في الميتافيرس 2023
اليوم 15:57
الريال وبرشلونة.. «3 كلاسيكو» في 20 يوماً!
الرياضي
الريال وبرشلونة.. «3 كلاسيكو» في 20 يوماً!
اليوم 15:30
ميقاتي يعلن عن جلسة حكومية ثالثة قريباً
عربي ودولي
ميقاتي يعلن عن جلسة حكومية ثالثة قريباً
اليوم 15:28
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©