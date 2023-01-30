حاكم الفجيرة يعزي خادم الحرمين الشريفين في وفاة الأمير عبدالإله
حاكم الفجيرة يشارك في قمة الرياض العربية ـ الصينية
30 يناير 2023 20:29
بعث صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة برقية تعزية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة، أعرب فيها عن صادق تعازيه ومواساته في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالإله بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود.
كما بعث سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، برقية تعزية مماثلة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.