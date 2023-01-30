«أميركية رأس الخيمة» تنظم اختبارات الإمارات القياسي «إمسات»
«أميركية رأس الخيمة» تنظم اختبارات الإمارات القياسي «إمسات»
30 يناير 2023 18:56
تم تعيين الجامعة الأميركية في رأس الخيمة من قبل وزارة التربية والتعليم كمركز اختبار معتمد لـ «إمسات» (EmSAT)، تقديراً لمرافق الاختبار وكفاءة الموظفين وحرصها على تجهيز المراكز الخاصة بامتحان «إمسات» بالمعايير التقنية والبنية التحتية والدعم الفني.وبذلك تصبح الجامعة الأميركية في رأس الخيمة أحد مراكز رأس الخيمة الثلاثة التي أجازت اختبار «إمسات» (EmSAT) للطلاب والطالبات. يمكن للطلاب حجز اختبار «إمسات» (EmSAT) مرة واحدة على الأقل شهرياً في الجامعة من خلال بوابة وزارة التربية والتعليم. قام ما يقرب من 100 طالب بحجز أو إجراء الاختبار، ويمكن للطلاب الذين ينضمون إلى الجامعة الأميركية في رأس الخيمة الذهاب إلى بوابة وزارة التعليم للتسجيل في الاختبار. وقال البروفيسور حسن حمدان العلكيم، رئيس الجامعة الأميركية في رأس الخيمة: «باعتبارها واحدة من الجامعات الرائدة التي تقدم تعليماً عالياً عالي الجودة، يسعد الجامعة أن يتم تعيينها كمركز «إمسات» (EmSAT) معتمد من قبل وزارة التربية والتعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة. من خلال مرافقنا المتطورة ومختبرات الكمبيوتر المتقدمة، نحن مصممون على تقديم تجربة سلسة للمرشحين في إجراء هذا الاختبار المهم أثناء استعدادهم للتعليم العالي الذي سيحدد مسارات حياتهم المهنية». وأضاف: الجامعة مجهزة تجهيزاً كاملاً لإجراء الاختبار القائم على الكمبيوتر والذي يهدف إلى مساعدة الطلاب الإماراتيين والمغتربين والأجانب على بناء المهارات والمعرفة اللازمة للتعليم العالي. وقال علي إبراهيم العلي، طالب ماجستير إدارة الأعمال في الجامعة الأميركية في رأس الخيمة: «مع تحول الجامعة الأميركية في رأس الخيمة إلى مركز «إم سات» (EmSAT) المعتمد الذي يقدم الاختبارات في الحرم الجامعي، لدي خيارات لاختيار موعد كل شهر. هذا مناسب جداً لطلاب الجامعة الأميركية في رأس الخيمة الذين يرغبون في إجراء اختبار «إمسات» (EmSAT) في مكان قريب.. يمكن للطلاب الآن الحصول على مواعيد مبكرة لاختبار EMSAT في حرم الجامعة الأميركية في رأس الخيمة من خلال بوابة وزارة التربية والتعليم». تمتلك الجامعة مرافق معملية على أحدث طراز وموظفين على درجة عالية من الكفاءة لتقديم تجربة فريدة للمرشحين. كمزود لبرامج البكالوريوس والدراسات العليا المعتمدة على الطراز الأميركي، تضمن الجامعة أن تكون مرافق الاختبار على مستوى عالمي. بجانب اختبارات «إمسات» (EmSAT)، تقدم الجامعة اختبارات متعددة في الحرم الجامعي لصالح المجتمع، بما في ذلك IELTS وTOEFL ، بالإضافة إلى اختبارات الغذاء والسلامة الأساسية لبلدية رأس الخيمة.