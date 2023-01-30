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حاكم الشارقة يعزي خادم الحرمين الشريفين بوفاة الأمير عبدالإله

حاكم الشارقة: منح إضافية شهرية لأبنائي متقاعدي الجهات الاتحادية
30 يناير 2023 18:02

 بعث صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة برقية تعزية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة أعرب فيها عن صادق تعازيه ومواساته بوفاة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالإله بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود.

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كما بعث سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، برقيات تعزية مماثلة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

المصدر: وام
خادم الحرمين
الإمارات
السعودية
حاكم الشارقة
خادم الحرمين الشريفين
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