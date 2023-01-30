حاكم أم القيوين يعزي خادم الحرمين الشريفين بوفاة الأمير عبد الإله
حاكم أم القيوين يصدر قراراً بشأن دعم قطاعات الأعمال والأفراد
30 يناير 2023 17:59
بعث صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين برقية تعزية الى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السُّعُودية الشقيقة ، عبر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته في وفاة الأمير عبدالإله بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود.
كما بعث سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين برقية تعزيه مماثلة إلى خادم الحرمين الشريفين.