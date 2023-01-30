الثلاثاء 31 يناير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

رئيس الدولة ونائبه يعزيان خادم الحرمين بوفاة الأمير عبدالإله بن سعود بن عبدالعزيز

‎رئيس الدولة ونائبه
30 يناير 2023 14:23

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" برقية تعزية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة عبر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالإله بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" برقية تعزية مماثلة إلى خادم الحرمين الشريفين.

 

أخبار ذات صلة
محمد بن راشد: الإمارات واحة للتناغم الثقافي والعطاء الإنساني
حاكم الفجيرة يعزي خادم الحرمين الشريفين في وفاة الأمير عبدالإله
المصدر: وام
رئيس الدولة
محمد بن راشد
خادم الحرمين الشريفين
آخر الأخبار
أسعار الوقود فبراير 2023
الإمارات
أسعار الوقود لشهر فبراير 2023
اليوم 13:11
لجنة حكام بناء الأجسام تعتمد خطة 2023
الرياضي
لجنة حكام بناء الأجسام تعتمد خطة 2023
اليوم 16:00
دائرة الصحة – أبوظبي تطلق منظومة علوم الحياة للرعاية الصحية في الميتافيرس 2023
الإمارات
دائرة الصحة – أبوظبي تطلق منظومة علوم الحياة للرعاية الصحية في الميتافيرس 2023
اليوم 15:57
الريال وبرشلونة.. «3 كلاسيكو» في 20 يوماً!
الرياضي
الريال وبرشلونة.. «3 كلاسيكو» في 20 يوماً!
اليوم 15:30
ميقاتي يعلن عن جلسة حكومية ثالثة قريباً
عربي ودولي
ميقاتي يعلن عن جلسة حكومية ثالثة قريباً
اليوم 15:28
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©