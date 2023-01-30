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إرجاء زيارة رئيس الدولة المقررة إلى باكستان
إرجاء زيارة رئيس الدولة المقررة إلى باكستان
30 يناير 2023 13:30
تقرر إرجاء زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" التي كانت مقررة اليوم إلى جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة إلى وقت لاحق بسبب الأحوال الجوية.
وكان من المقرر أن يقوم سموه بزيارة رسمية اليوم إلى باكستان يبحث خلالها علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات وباكستان وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.
وجرى اتصال هاتفي بين صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ودولة محمد شهباز شريف رئيس وزراء باكستان ناقشا خلاله العلاقات الثنائية بين البلدين، واتفق الجانبان على أن تكون الزيارة في أقرب فرصة ممكنة.
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المصدر: وام
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