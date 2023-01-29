حمدان بن محمد: ماضون في تأهيل كوادر وطنية لصنع المستقبل

دبي (الاتحاد)

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن دبي ماضية في تأهيل قيادات قادرة على صنع المستقبل وفق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، في الإدارة وفنون القيادة، وبناء الإنسان، والصدارة دائماً.

وقال سموه، لدى لقائه المشاركين في «مخيم دبي للقيادات» الذي نظمه مركز محمد بن راشد لإعداد القادة في دبي تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»: «تعلمنا من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد أن بناء الإنسان هو أساس بناء الأوطان، وأن الصدارة طوع أمر الإرادة والمثابرة والصبر.. تعلمنا من مدرسة محمد بن راشد أن قوة وأثر القيادات يتضاعف بترابطهم وتواصلهم وتعاونهم».

وأضاف سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم: «مستمرون في تأهيل قيادات طموحة ومبدعة، لتواصل دورها الحيوي في استثمار خبراتها لتعزيز المكتسبات التنموية والحضارية، ولتكون دبي الأفضل عالمياً للعيش والعمل».

وأشار سموه إلى أن كل قصة نجاح في أي قطاع، ستكون عاملاً محفزاً وملهماً للقيادات والعاملين في القطاعات الأخرى، قائلاً سموه: «لا أحد يستطيع العمل بمفرده، ولا يمكن لأي قيادي تنفيذ برامجه إلا من خلال فريق يتحلى بروح العمل الجماعي.. مؤسسات دبي كلها فريق واحد متكامل، والتعاون وتبادل الخبرات والتواصل الدائم كلمة السر في ريادتنا العالمية».

استباق المتغيرات

يتبنى مخيم دبي للقيادات أفضل الممارسات العالمية في الإدارة وفنون القيادة، لإعداد جيل من القيادات قادر على تحقيق رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، في تصميم مستقبل دبي ووضع رؤى هادفة تعزز جودة حياة المجتمع. وتعرف سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم على برنامج مخيم دبي للقيادات، والذي يقدم دورات مكثفة ولقاءات وجلسات مع صناع القرار في دبي، بهدف المساهمة في خلق قيادات وعقول مبتكرة في كافة القطاعات وقادرة على مواجهة كافة التحديات، والمشاركة في الحراك التنموي المتواصل والشامل عبر رسم خطط وسياسات واستراتيجيات ووضع آليات للتنفيذ وترجمتها على أرض الواقع.

واستمع سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم إلى المشاركين في المخيم الذين أكدوا لسموه أنهم يستلهمون من رؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، ويعملون على ترجمتها فكراً وعملاً، لكي تواصل دبي مسيرتها التنموية المزدهرة والمستدامة، وبما يعزز تنافسيتها عالمياً.

وكان مركز محمد بن راشد لإعداد القادة قد نظم مخيم دبي للقيادات، بهدف تأهيل قيادات قادرة على مواصلة مسيرة البناء بنفس الروح والثقافة القيادية لصنع المستقبل، وترسيخ استدامة مفاهيم وممارسات القيادة الإبداعية، بما يحقق أهداف واستراتيجيات دبي.

وشهد مخيم دبي للقيادات الذي انطلق في دبي عقد لقاءات وجلسات وورش عمل حيث تحدث معالي محمد بن عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، رئيس المكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» خلال جلسة نقاشية مع المشاركين في المخيم عن القيادة في فكر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مشيراً معاليه إلى أن سموه صاحب رؤية فذة وقائد ملهم اعتمد نموذجاً للقيادة الحكومية يقوم على بناء الإنسان.

روح الفريق الواحد

حفل برنامج مخيم دبي للقيادات بعدد من الأنشطة التي تركزت على تعزيز العمل بروح الفريق الواحد وإكساب المشاركين مهارات متعددة، كالتفكير الريادي، والاستشراف الاستراتيجي، وتعزيز قيم الالتزام والشغف والإبداع، وذلك ضمن آلية تأهيل مكثفة وشاملة ودقيقة، تكسب الكوادر المشاركة خبرات يتطلبها بناء مدن المستقبل، الأمر الذي يساهم في ترسيخ مكانة دبي على كافة مؤشرات التنمية البشرية والاقتصادية والتكنولوجية والمعرفية. ويواكب المخيم أحدث التوجهات العالمية التي تسعى إلى إعداد جيل من القيادات قادر على استباق المتغيرات المستقبلية وتأهيل قيادات قادرة على مواصلة العمل على استكمال النموذج التنموي العالمي لدبي، والذي يستهدف رفاه المجتمع وتمكين أفراده وتحفيزهم على الإبداع والابتكار والنجاح عبر تهيئة بيئة مثالية تلبي متطلبات المجتمع، وتوفر له المساحة المناسبة لإطلاق طاقاته الكامنة. ويعتبر مخيم دبي للقيادات، ورشة تفاعلية يتشارك فيها القيادات في دبي خبراتهم وأفكارهم ورؤاهم مع قيادات الصف الثاني والثالث، بهدف تبادل المعارف وتأهيل نخبة من القيادات الجديدة التي تتمتع بنظرة مستقبلية ومحفزة على الابتكار، ووضع حلول ناجعة للتحديات والمساهمة في تصميم مستقبل دبي وصياغة رؤى تعزز جودة الحياة في الإمارة.