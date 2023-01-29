الإثنين 30 يناير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

ولي عهد الشارقة يعزي في وفاة  خلفان بن حريمل الشامسي

سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي يقدم واجب العزاء لذوي الفقيد (وام)
30 يناير 2023 01:52

الشارقة (وام) 

أخبار ذات صلة
تعيين بدور القاسمي رئيسة للجامعة الأميركية بالشارقة
30 ألف مكالمة لشرطة الشارقة خلال المنخفض الجوي

قدم سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة واجب العزاء في وفاة المغفور له خلفان بن حريمل الشامسي، وذلك في مجلس ضاحية مويلح بالشارقة.
حضر واجب العزاء إلى جانب سموه  الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس الدائرة المالية المركزية في الشارقة والشيخ خالد بن عبدالله القاسمي رئيس دائرة الميناء والجمارك في الشارقة والشيخ خالد بن عصام القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني في الشارقة والشيخ سعود بن سلطان القاسمي والمهندس خليفة الطنيجي رئيس دائرة الإسكان في الشارقة وعبدالله سلطان العويس رئيس غرفة تجارة وصناعة الشارقة.

الشارقة
سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي
آخر الأخبار
الهواتف القديمة تعود إلى الساحة
دنيا
الهواتف القديمة تعود إلى الساحة
اليوم 07:45
3 أغذية لا تتناولها مع المشروبات الغازية!
دنيا
3 أغذية لا تتناولها مع المشروبات الغازية!
اليوم 07:43
قتلى في هجوم على مطعم بالمكسيك
عربي ودولي
قتلى في هجوم على مطعم بالمكسيك
اليوم 07:36
زلزال
عربي ودولي
زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب شينجيانج في الصين
اليوم 07:32
«قمة سان جيرمان» تهتز
الرياضي
«قمة سان جيرمان» تهتز
اليوم 02:56
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©