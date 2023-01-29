البساط الأخضر يغطي البر في رأس الخيمة

مريم بوخطامين (رأس الخيمة)

اكتست المناطق البرية والجبلية في رأس الخيمة بالبساط الأخضر بعد الحالة الجوية التي شهدتها الإمارة خلال الأيام الماضية، حيث رصدت عدسة كاميرا «الاتحاد» انتشار المسطحات الخضراء في كل مكان، وكذلك توافد الأهالي إلى مناطق مثل شمل وغليلة ومزرع، وغيرها من المناطق الجبلية والبرية، بصورة لافتة للاستمتاع بالبر وقضاء أجمل الأوقات، وسط أحضان الطبيعة وتضاريسها البديعة.

وقال المواطن أحمد سعيد، إن المئات من الأسر والأهالي توجهوا اليومين الماضيين للأماكن المفتوحة، للاستمتاع بالطبيعة الخلابة في دولة الإمارات خلال هذه الفترة من العام، نتيجة نمو النباتات والحشائش البرية التي غطت مختلف المناطق باللون الأخضر الساحر، والتي تبشر بانتعاش السياحة الداخلية للاستمتاع وقضاء أوقات بالتخييم، مؤكداً أن هناك مناطق في الإمارة تستقبل حالياً أعداداً كبيرة من الأهالي ومحبي الطبيعة والمتنزهين والسياح، من مناطق الإمارة المختلفة وإمارات الدولة الأخرى، للاستمتاع بالمناظر الطبيعية، والاحتفاء بالطبيعة البكر التي لم يتدخل الإنسان بها.

من جانبه، قال جسار أبو طه من مقيمي إمارة دبي، إنه شهد وتابع منذ أيام، عبر قنوات التواصل الاجتماعي، الأجواء والحالة المطرية التي شهدتها الدولة منذ أيام وما تبعها من اخضرار عدد من المناطق في النواحي الشرقية والشمالية من الدولة، وتوجه وأسرته لزيارة هذه المناطق للاستمتاع بالطبيعة والعشب والغطاء الأخضر الذي كسا تلك المناطق، متمنياً أن تستمر هذه الأجواء الباردة والغطاء الأخضر لفترة طويلة أكثر لكي يتمكن بقية الأهالي والسكان من التمتع بها وتغذية العين بها، خاصة مع انخفاض درجات الحرارة. بدورها، أكدت المواطنة آمنة محمد الشميلي أن موسم سقوط الأمطار لا يمر من دون أن يترك بصمة خير، خاصة أن المناطق تشهد بعد فترة الأمطار نمو عدد من النباتات المعروفة لدينا، مثل (الخبيز والحميض، والفقع والعريون) والتي يستخدمها الكثير من الأهالي المحليين في وجباتهم الغذائية والتي لاتزال مقصداً للكثير من الأسر والأهالي في مختلف مناطق إمارة رأس الخيمة، متمنية أن يعم الخير والأمان والبركة دولة الإمارات العربية المتحدة، وأن تكون هذه الأمطار أمطار خير وبركة تعم البلاد والعباد. وقد شهد عدد من الأهالي في رأس الخيمة من مرتادي جبل جيس انخفاض درجات الحرارة إلى 1.9 مئوية والتي تشكل معها الصقيع نتيجة البرودة الشديدة.