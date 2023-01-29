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955 عمود إنارة لمسار البطائح للدراجات الهوائية

955 عمود إنارة لمسار البطائح للدراجات الهوائية
30 يناير 2023 01:52

الشارقة (الاتحاد)

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زودت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة مشروع مسار البطائح للدراجات الهوائية بأعمدة إنارة تعمل وفق أفضل المواصفات، حيث تم تركيب 955 عمود إنارة و23 صندوقاً وتركيب كابلات بطول 32 كم، وتم إنجاز المشروع في وقت قياسي لم يتجاوز الشهرين ونصف الشهر، وذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بتوفير كافة الخدمات للمشروعات التطويرية والسياحية والرياضية في كافة مناطق إمارة الشارقة.
وأكد الدكتور المهندس حسن الزرعوني مدير إدارة توزيع الكهرباء أن هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة تحرص على توفير الخدمات للمشروعات التطويرية بأسرع وقت وبجودة عالية، ويعد المسار المخصص لممارسة رياضة وهواية ركوب الدراجات الهوائية بإمارة الشارقة وجهة سياحية ورياضية متميزة لمحترفي وهواة ركوب الدراجات بكافة مناطق الإمارة وتم تصميمه وتنفيذه بمواصفات عالمية، وتوفير الإنارة المناسبة للمسار يساهم في توفير بيئة آمنة ومحفزة لممارسة هذه الرياضة.
وأضاف أنه تم اختيار أعمدة الإنارة المناسبة بارتفاع 6 أمتار وتركيب كشافات ومصابيح موفرة للطاقة، وتناسب تصميم المسار وتوفر له خدمة إنارة متميزة.

البطائح
الإمارات
الدراجات الهوائية
هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة
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