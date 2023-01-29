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طقس صحو إلى غائم جزئياً

طقس صحو إلى غائم جزئياً
30 يناير 2023 01:52

أبوظبي (وام)

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 توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، ورطباً ليلاً وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.
وحركة الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية/ 10 إلى 20 تصل إلى 30كم/س.. ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً.. ويحدث المد الأول عند الساعة 20:43 والمد الثاني عند الساعة08:11 والجزر الأول عند الساعة 14:40 والجزر الثاني عند الساعة 00:52.
وفي بحر عُمان يكون الموج خفيفاً.. ويحدث المد الأول عند الساعة 18:53 والمد الثاني عند الساعة 04:20 والجزر الأول عند الساعة 11:32 والجزر الثاني عند الساعة 23:38.

الطقس
الإمارات
المركز الوطني للأرصاد
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