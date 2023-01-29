شما المزروعي: تسارع مبادرات الشباب لمواجهة التغيّر المناخي

أبوظبي (الاتحاد)

أطلق مركز الشباب العربي سلسلة مبادرات شبابية ضمن أعمال أسبوع أبوظبي للاستدامة 2023، المنصة العالمية المعنية بتسريع وتيرة الاستدامة، شملت لقاءات شبابية مع مسؤولين دوليين، وجلسات حول تمويل العمل المناخي، وحوارات حول الطموحات المناخية، وطرح دورات مكثّفة مخصصة حول المناخ، مع عرض جهود الشباب في العمل المناخي، وإصدار منشورات تعزز الممارسات المستدامة.

وأكدت معالي شما المزروعي، وزيرة دولة لشؤون الشباب نائب رئيس مركز الشباب العربي رائدة الشباب للمناخ في مؤتمر الأطراف «كوب 28»، أن دور الشباب أساسي في مبادرات العمل المناخي العالمي، وهو ما تؤكده المشاريع والأفكار والابتكارات الشبابية في قطاعات حيوية لمستقبل الكوكب كتعزيز موارد الطاقة النظيفة والمتجددة وتدعيم الأمن الغذائي والمائي وترسيخ ممارسات الاستدامة في الحياة اليومية للأفراد والمجتمعات وتعزيز فرص التنمية في الاقتصاد الدائري والأخضر.

وقالت المزروعي: «لدينا تسارع في مبادرات يقودها الشباب في منطقتنا العربية لمواجهة التغيّر المناخي كما في الاستراتيجيات الوطنية لتحقيق الحياد المناخي في العقود المقبلة، والاستعداد لاستضافة المنتديات المناخية العالمية كمؤتمر الأطراف «كوب 28» الذي تنظمه دولة الإمارات العربية المتحدة في الربع الرابع من العام الجاري، وذلك عقب إعلانها عام 2023 عاماً للاستدامة على مستوى الدولة. ونعمل من أجل إشراك الشباب بشكل فاعل في هذه المبادرات بالتخطيط والتصميم والتنفيذ».

وأشادت معاليها بتنوع القضايا المناخية الملحّة التي يبحثها «أسبوع أبوظبي للاستدامة» عاماً بعد آخر، لا سيما دورة هذا العام التي تركز على أفكار وحلول التمويل الداعم لمشاريع الاستدامة، منوهةً بالشراكات والمبادرات النوعية التي أعلن عنها مركز الشباب العربي خلال الحدث.

بدوره قال فرانس تيمرمانز، منسّق سياسة المناخ في الاتحاد الأوروبي: «العمل المناخي العالمي يحتاج إلى دور الشباب وأفكارهم وطاقتهم وإمكاناتهم. وسياسة المناخ في الاتحاد الأوروبي حريصة على إشراك الكوادر والكفاءات الشبابية في مختلف مراحل العمل المناخي وصناعة قرارات تكريس الممارسات المستدامة في مجتمعات المستقبل لضمان غد الأجيال القادمة».

ونوّه منسّق سياسة المناخ في الاتحاد الأوروبي بمستوى الحوارات الجادة في أسبوع أبوظبي للاستدامة، وذلك فيما حضر جلسة حوارية جمعته بعدد من شباب المنطقة من «مجلس الشباب العربي للتغير المناخي» التابع لمركز الشباب العربي وشبكة الشباب التابعة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا» التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، لمناقشة القضايا المناخية الشبابية المهمة.

وخلال الأسبوع، وتحت عنوان «أهمية المهارات والوظائف الخضراء للشباب»، عقد مركز الشباب العربي ممثلاً بمجلس الشباب العربي للتغير المناخي جلسة نقاشية مع مؤسسة «صناديق الاستثمار في المناخ» إحدى أكبر مؤسسات الاستثمار في العمل المناخي على مستوى العالم والتي تعمل مع بنوك التنمية والمجتمعات والحكومات لتمويل الحلول المناخي، حيث ناقشت فرص التمويل للمبادرات الشبابية الداعمة للاستدامة والاقتصاد الأخضر.

الطموح المناخي الشبابي

شارك مركز الشباب العربي ضمن أسبوع أبوظبي للاستدامة 2023 في الحوار الوطني حول الطموح المناخي ضمن حلقة شبابية تفاعلية بحثت أولوية دمج فئات الأطفال وأصحاب الهمم وعموم المواطنين إلى جانب الشباب والمنظمات غير الحكومية والمدنية في العمل المناخي، كما ناقشت أزمة المناخ وآليات تمثيل حقوق الطفل في المحادثات المناخية، إلى جانب كيفية التعامل مع القلق المناخي لدى الأفراد ودور التعليم والتوعية في التصدي لتداعياته.

كما أصدر مركز الشباب العربي في أسبوع أبوظبي للاستدامة 2023 «دليل الشاب العربي: خطوات عملية لاكتساب المهارات الخضراء». والذي يقدم للشباب العربي معلومات وافية عن الاقتصاد الأخضر وفرصه من وظائف خضراء ومهارات خضراء وآليات لتحويل قطاعات اقتصادية مهمة إلى صديقة للبيئة، مع توجيه الشباب إلى القطاعات الأكثر طلباً في الاقتصاد الأخضر. ويمكن تصفح النسخة الرقمية المجانية للدليل عبر الرابط.

ويسهم أسبوع أبوظبي للاستدامة 2023 الذي تنظمه «مصدر»، بدور حيوي في الحفاظ على زخم الاهتمام والجهود في الفترة الفاصلة بين انعقاد مؤتمري المناخ (كوب 27) و(كوب 28) في المنطقة، حيث سيوفر منصة لتحفيز الحوار الفعال بين مختلف الشركاء حول العالم من أجل التوصل إلى حلول عملية لمواجهة التحدي المناخي بالتوازي مع تحقيق التنمية من أجل الوصول للحياد المناخي في المستقبل.