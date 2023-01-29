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نظمها مجلس أبن حم.. جلسة عصف ذهني لبحث  مبادرات «عام الاستدامة»

محمد بن حم يتوسط الحضور خلال المجلس (من المصدر)
30 يناير 2023 01:52

العين (الاتحاد)

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  أقام مجلس ابن حم جلسة عصف ذهني ضمت نخبة من الدكاترة والأساتذة والباحثين بهدف التباحث في مبادرات ومشاريع «عام الاستدامة» التي بصدد أن يطلقها المجلس خلال العام الحالي. وتخلل الاجتماع عرض لأبرز المشاريع والمبادرات المقترحة التي تعزز من مفهوم الاستدامة وتعكس استخداماته في مجالات الحياة المختلفة. وتحدث الشيخ الدكتور محمد بن مسلم بن حم العامري، عن الهدف من هذه اللقاءات وهو الوصول إلى الاستراتيجية المثلى لتطبيق المفاهيم التي ترسخ مبدأ الاستدامة ومتابعة عملها على الأرض لمعرفة النتائج والعمل على تطويرها للوصول إلى مسار حياة مستدام وفعال، وذلك سعياً لتعزيز الجهود التي تقوم بها الدولة في ترسيخ مفهوم الاستدامة في المجتمع.
وقال ابن حم: تولي الدولة اهتماماً كبيراً بالتنوع البيولوجي والحفاظ على الأنظمة البيئية من خلال العديد من القوانين والتشريعات التي تهدف إلى استدامة الموارد الطبيعية وترشيد استهلاكها، إضافة إلى إنشاء المحميات الطبيعية. وتابع: وعززت الدولة استراتيجيتها لاستدامة الأمن الغذائي بالابتكار وتطوير التقنيات الذكية في إنتاج الغذاء، كما تمتلك سجلاً حافلاً بالإنجازات وضعها في الصدارة عالمياً وفق مؤشرات الأمن الغذائي.
وعلى صعيد البناء، فإن الإمارات تزهو بمجموعة من مشاريع المدن المستدامة التي باتت تمثل نموذجاً عالمياً رائداً في المحافظة على البيئة وتسخير حلول الطاقة المتجددة في مختلف مراحل التصميم والتشييد. وأكد الشيخ الدكتور محمد بن حم أن المجتمع، وبالشراكة مع مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص، يستطيع خلق مستقبل إيجابي مستدام، من خلال إطلاق طاقات جيل جديد من الكوادر البشرية، التي تستطيع أن تعمل ضمن منظومة متكاملة، تتضمن البحث العلمي والتطوير، والابتكار والأعمال.
وفي ختام الجلسة وضعت خطة عمل لمتابعة تنفيذ المشاريع والمبادرات التي أقرت خلال الاجتماع، على أن تتم مراجعتها بشكل أسبوعي لمواكبة آخر التطورات وتذليل الصعوبات إن وجدت، وتقدم ابن حم بالشكر لجميع الأفراد أصحاب المشاريع والأفكار الطموحة، متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح.

مجلس بن حم
الاستدامة
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