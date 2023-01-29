«معرض ومؤتمر الصحة العربي» ينطلق في دبي اليوم

دبي (الاتحاد)

ينطلق اليوم «معرض ومؤتمر الصحة العربي 2023» الذي يستمر أربعة أيام في مركز دبي التجاري، بمشاركة واسعة من جهات حكومية ومؤسسات وشركات طبية محلية وإقليمية ودولية، حيث يعد هذا الحدث السنوي من أهم وأكبر المؤتمرات والمعارض الطبية في منطقة الشرق الأوسط.

ويشهد المعرض مشاركة أكثر من 45 جناحاً دولياً، بما في ذلك المشاركة الأولى لكل من نيوزيلندا وسنغافورة وتونس وإندونيسيا وإستونيا، وما يزيد على 3000 شركة عارضة، حيث يتوقع أن يحضر فعاليات الحدث أكثر من 51000 متخصص طبي حول العالم.

ويشارك في المؤتمر والمعرض - الذي يقام هذا العام تحت شعار «الابتكار والاستدامة في الرعاية الصحية» - نحو 300 متحدث دولي وأكثر 3200 مشارك من الأطباء المختصين والمسؤولين والمعنيين.. فيما تضم فعالياته تنظيم تسعة مؤتمرات للتعليم الطبي المستمر، بما فيها الطب الباطني وطب الأطفال والتخدير وإدارة الألم، فضلاً عن أمراض النساء والتوليد وجراحة العظام والأشعة الشاملة والجراحة وطب الطوارئ وإدارة الجودة.

ويستعرض «معرض الصحة العربي 2023»، أحدث التقنيات والابتكارات الطبية ومنها «جناح الصحة الذكي» بالشراكة مع جمعية الصحة الذكية، والذي سيسلط الضوء على العديد من التقنيات الجديدة من خلال العروض التوضيحية الحية.

وسيضم «معرض الصحة العربي» تسع فئات من القطاعات تعرض أحدث التقنيات والابتكارات في مجال المستهلكات وجراحة العظام والرعاية الصحية والخدمات العامة، والتصوير والأجهزة الطبية، وتكنولوجيا المعلومات والصحة والوقاية، والبنية التحتية والأصول.

كما يشارك في «معرض ومؤتمر الصحة العربي 2023» جهات صحية حكومية.

من جانب أخر، تستعرض الجهات الصحية في الدولة، متمثلة بوزارة الصحة ووقاية المجتمع ودائرة الصحة أبوظبي وهيئة الصحة بدبي، خلال مشاركتها في المعرض، تحت شعار «صحة الإمارات»، في منصة وطنية موحدة، إطلاق وتنفيذ مشاريع وطنية تتكامل فيها الجهود المشتركة، وحزمة من المبادرات المبتكرة ضمن حزمة فريدة من الخدمات الصحية العلاجية والرقمية التي تتواءم مع استراتيجية الدولة في إرساء نظام صحي وقائي مستدام يتمتع بالمرونة والجاهزية.

وأكد معالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، أن مشاركة الجهات الصحية ضمن منصة وطنية موحدة في المؤتمر الصحي الأبرز على مستوى المنطقة، تأتي تجسيداً لرؤية القيادة الحكيمة في إرساء نهج عمل متكامل في إطار خريطة طريق وطنية تهدف لتعزيز الاستعدادات للمستقبل ورفع قدرات كافة القطاعات الحيوية، ومنها تطوير القطاع الصحي بشكل شامل، بما يرسّخ من تنافسيته ومرونته وفعاليته ومواءمته مع توجهات وأولويات الدولة.

وهذا ينعكس في شعار المشاركة «صحة الإمارات»، حيث يتيح هذا الحدث العالمي الفرصة لإبراز المشاريع الصحية الوطنية التي تكاملت فيها الجهود المشتركة، والتي تنسجم مع المحاور التي تضمنتها «مئوية الإمارات 2071 الرامية إلى بناء جيل إماراتي يواكب التطورات العلمية في مجال الطب والعلوم الصحية، ويعمل على المساهمة الفاعلة في البحث العلمي، للوصول إلى مستقبل وحياة أفضل للأجيال المقبلة، وتسليط الضوء على ما تم تحقيقه من إنجازات نوعية وأعمال تطويرية في مجالات الخدمات الصحية.

وقال معالي منصور إبراهيم المنصوري، رئيس دائرة الصحة في أبوظبي:«في ظل قيادتها الرشيدة، استطاعت الإمارات أن تعزز مكانتها في مقدمة بلدان العالم في مجالات الرعاية الصحية وعلوم الحياة، الأمر الذي جعلها محط أنظار واهتمام كبرى الشركات والمؤسسات الصحية العالمية التي تسعى للاستفادة من البيئة الجاذبة التي تتمتع بها الدولة، مثل البنية التحتية المتقدمة والتنوع السكاني والسياسات الداعمة للبحوث والابتكار وتطوير الأعمال. سيتعرف زوارنا هذا العام في معرض الصحة العربي، ضمن منصة «صحة الإمارات» وبالتعاون مع شركائنا في وزارة الصحة ووقاية المجتمع وهيئة الصحة بدبي، على أبرز ما تتميز به أبوظبي من مشروعات مبتكرة ومبادرات طموحة في شتى المجالات، لا سيما الصحة الرقمية، وعلوم الجينوم والطب الدقيق، والميتافيرس في الرعاية الصحية، ودور الشركات الناشئة التي تلعب دوراً حيوياً في إيجاد حلول للتحديات التي يواجهها القطاع. نتطلع من خلال المشاركة إلى الالتقاء بالشركاء من مختلف أنحاء العالم، وتعزيز سبل العمل المشترك التي تجمعنا بهم، وترسيخ مكانة الإمارة كوجهة رائدة للرعاية الصحية وحاضنة للابتكار في علوم الحياة، وبالتالي مواصلة الارتقاء بصحة وسلامة كافة أفراد المجتمع في دولة الإمارات والعالم أجمع.»

وقال عوض صغير الكتبي، المدير العام لهيئة الصحة بدبي، إن تواجد وزارة الصحة ووقاية المجتمع ودائرة الصحة أبوظبي وهيئة الصحة بدبي، في معرض ومؤتمر الصحة العربي 2023، في منصة واحدة وتحت شعار واحد «صحة الإمارات»، يُعد مصدر قوة للقطاع الصحي الإماراتي في هذا الحدث الكبير، كما يرسخ نموذج العمل المشترك الذي يجمع الجهات الثلاث، ويوحد جهودها نحو استدامة الصحة، وغيرها من الأهداف الاستراتيجية لدولة الإمارات وتطلعاتها المستقبلية.

استعراض أحدث تقنيات جراحة القلب

أعلنت كُلٌّ من مستشفى إيفلينا لندن للأطفال ومستشفيات رويال برومبتون وهارفيلد للرعاية المتخصصة، التابعتان لجيز وسانت توماس التابعة لصندوق المؤسسة بهيئة الخدمات الصحية الوطنية، عن مشاركتهما في معرض ومؤتمر الصحة العربي 2023، عن كشف النقاب عن أحدث التقنيات في مجال جراحة القلب والأوعية الدموية، بما فيها تقنية التصوير ثلاثي الأبعاد لقلب الأجنة والتعلم الآلي والذكاء الاصطناعي، فضلاً عن تقنية التنظير الداخلي ثلاثي الأبعاد لإصلاح واستبدال صمام القلب لدى البالغين.

وعلى هامش فعاليات معرض ومؤتمر الصحة العربي 2023، سيقدم استشاريو أمراض القلب لدى المؤسستين الرائدتين محاكاة حية لعمليتي قلب أمام الجمهور. ويستعرض الدكتور أوين ميلر، استشاري أمراض القلب لدى الأطفال والأجنة في مستشفى إيفلينا لندن للأطفال، أحدث تقنية لتصوير قلب الأجنة بالرنين المغناطيسي ثلاثي الأبعاد والبنية التشريحية المحيطة لتحسين مستويات التشخيص قبل الولادة. ومن جهته، سيُعرف السيد توفان بهرامي، استشاري جراحة القلب لدى مستشفيات رويال برومبتون وهارفيلد للرعاية المتخصصة، الحضور بأسلوب جراحي مبتكر لإصلاح واستبدال صمام القلب باستخدام تقنية التنظير الداخلي ثلاثي الأبعاد وبالاعتماد على الجراحة عالية الدقة من خلال شق جراحي بقياس 3 سم فقط.

وتهدف تجارب المحاكاة الحية لتسليط الضوء على أحدث التقنيات المقدمة من مؤسستي الرعاية الصحية الرائدتين، الأمر الذي يساعد المرضى في المنطقة على تحديد أمراض القلب قبل الولادة وعلاجها في أسرع وقت ممكن، ومنح الأمل للمرضى الذين يُعانون من أمراض صمامات القلب المهددة للحياة.

ربط البيانات

يمثل المعرض مناسبة للإعلان عن ربط البيانات الصحية في الدولة ضمن منصة رقمية موحدة والوصول إلى منظومة صحية متكاملة تتماشى مع المعايير الدولية، بالإضافة إلى الإطلاق الرسمي لمشروع مبتكر يتعلق بتعقّب رحلة المنتجات الدوائية والطبية في سلسلة التوريد وتعزيز الشفافية والموثوقية، وذلك تماشياً مع التوجهات الحكومية في استثمار التقنيات الرقمية ضمن المشاريع الحيوية لتعزيز جودة الخدمات وتسريعها.

مشاريع

تستعرض الجهات الصحية الثلاث على منصتها الوطنية الموحدة عدداً من المشاريع الصحية والمبادرات المبتكرة، ضمن حزمة فريدة من الخدمات الصحية العلاجية والرقمية، بما يتوافق مع استراتيجية الدولة في إرساء نظام صحي وقائي مستدام يتمتع بالمرونة والجاهزية، لضمان خدمات صحية استباقية مترابطة، شاملة ومبتكرة، قائمة على بيانات رقمية وكفاءات متخصصة مؤهلة وفق أفضل الممارسات والمعايير العالمية.

وتركز المشاريع الوطنية المشتركة على تعزيز صحة مجتمع الإمارات، من خلال ترسيخ الوعي بالرسالة الصحية والإنسانية لأهمية منح الحياة لمرضى محتاجين لزراعة أعضاء، وبتكامل جهود الجهات الصحية يتم تسهيل الوصول للخدمة تحت مظلة تشريعات صحية متطورة.

مشاريع مبتكرة

تعرض مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية في المعرض 19 مشروعاً مبتكراً قائماً على أحدث تقنيات الذكية والاستباقية تحت شعار «نصنع مستقبل الرعاية الصحية».

وأكد الدكتور يوسف محمد السركال مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن مشاركة المؤسسة في معرض ومؤتمر الصحة العربي تعكس التزامها المستمر بدعم الجهود الوطنية الرامية إلى توفير نظام صحي حديث ومبتكر ومتاح للجميع وفق أعلى معايير الريادة العالمية، بما يتماشى مع مستهدفات مئوية الإمارات 2071، والرؤية الوطنية «نحن الإمارات 2031»، التي تركز على ترسيخ مكانة الدولة كإحدى أفضل عشر دول في مجال الرعاية الصحية.

إطلاق أول سيارة إسعاف كهـربائية

أعلنت شركة نافكو، عن تقديم سيارة الإسعاف الكهربائية الأولى من نوعها .

وتتضمن سيارة الإسعاف الكهربائية الجديدة مجموعةً من أحدث تقنيات الاتصال، بما في ذلك حلول حاسوبية مؤتمتة يتم تشغيلها صوتياً ويمكن تجهيز الأفراد بها لتمكين الطواقم الطبية من الحصول على عرضٍ شامل للحالات الطبية للمرضى داخل سيارة الإسعاف قبل الوصول إلى المستشفى. وتتيح هذه الحلول إمكانية الاتصال الفوري مع الطواقم الطبية والفرق العاملة عن بُعد، لتدعم بذلك الأخصائيين الطبيين وتوفر استشارات تخصصية. وتمثل السيارة الجديدة دفعةً لجهود دولة الإمارات لتحقيق صافي انبعاثات صفري وتعزيز الاستدامة.