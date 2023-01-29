الإثنين 30 يناير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

خبراء «كليفلاند كلينك» يقودون حوارات التعليم الطبي

خبراء «كليفلاند كلينك» يقودون حوارات التعليم الطبي
30 يناير 2023 01:52

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«الإمارات للسرطان» تزور متحف «1185» في أبوظبي
السوق الشعبي.. تراث الأجداد  وملتقى الحضارات في مهرجان الظفرة

 يستعد خبراء مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي، جزء من مبادلة للرعاية الصحية، للمشاركة في مؤتمر «الصحة العربي 2023».
وسيقدم نخبة من الأطباء من مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي عبر منصة المؤتمر محاضرات ملهمة تركز على الريادة الفكرية مع استعراض رؤى قيّمة حول مواضيع رئيسية متعلقة بالرعاية الصحية، والذي يضم انعقاد 9 مؤتمرات هامة معتمدة كبرامج للتعليم الطبي المستمر خلال الحدث الممتد على مدار أربعة أيام.
وستغطي المحاضرات عدداً من المواضيع الطبية الرئيسية والفرعية، بدءاً بالسمنة واضطرابات التمثيل الغذائي، والتدريب العملي على الجراحات الروبوتية وإعادة ترميم المفصل، إلى الأمراض المعدية والرعاية المعقدة وأحدث المستجدات في إدارة فشل القلب وزراعة نخاع العظم.
وفي هذا السياق، قال الدكتور خورخيه غوزمان الرئيس التنفيذي لمستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي: «يعتبر مؤتمر «الصحة العربي 2023» منصة سنوية مهمة تجمع مجتمع الرعاية الصحية في إطار هدف واحد يتمثل في ترسيخ استدامة القطاع. ونفخر هذا العام بمشاركة كوادرنا من مقدمي الرعاية الصحية، والذين سيقودون عدداً من الحوارات الرئيسية من أجل مشاركة المعارف والتجارب المرتبطة بالحلول المبتكرة التي قدمناها للقطاع. ونتطلع قدماً للانضمام إلى قادة القطاع ضمن جلسة مجلس الأعمال الأميركي الإماراتي المتمحورة حول موضوع الاستدامة في قطاع الرعاية الصحية، إضافة إلى فعاليات مؤتمر إدارة الجودة الرابع عشر بحضور عدد من الخبراء من مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي لمشاركة أفضل الممارسات التي ترتقي بسبل تقديم خدمات الرعاية الصحية. وسيواصل مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي دوره الريادي وحرصه على تمكين قطاع الرعاية الصحية من تحقيق أقصى إمكاناته».

 

كليفلاند كلينك
مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي
أبوظبي
الرعاية الصحية
معرض الصحة العربي
آخر الأخبار
الهواتف القديمة تعود إلى الساحة
دنيا
الهواتف القديمة تعود إلى الساحة
اليوم 07:45
3 أغذية لا تتناولها مع المشروبات الغازية!
دنيا
3 أغذية لا تتناولها مع المشروبات الغازية!
اليوم 07:43
قتلى في هجوم على مطعم بالمكسيك
عربي ودولي
قتلى في هجوم على مطعم بالمكسيك
اليوم 07:36
زلزال
عربي ودولي
زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب شينجيانج في الصين
اليوم 07:32
«قمة سان جيرمان» تهتز
الرياضي
«قمة سان جيرمان» تهتز
اليوم 02:56
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©