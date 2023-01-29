خبراء «كليفلاند كلينك» يقودون حوارات التعليم الطبي

أبوظبي (الاتحاد)

يستعد خبراء مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي، جزء من مبادلة للرعاية الصحية، للمشاركة في مؤتمر «الصحة العربي 2023».

وسيقدم نخبة من الأطباء من مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي عبر منصة المؤتمر محاضرات ملهمة تركز على الريادة الفكرية مع استعراض رؤى قيّمة حول مواضيع رئيسية متعلقة بالرعاية الصحية، والذي يضم انعقاد 9 مؤتمرات هامة معتمدة كبرامج للتعليم الطبي المستمر خلال الحدث الممتد على مدار أربعة أيام.

وستغطي المحاضرات عدداً من المواضيع الطبية الرئيسية والفرعية، بدءاً بالسمنة واضطرابات التمثيل الغذائي، والتدريب العملي على الجراحات الروبوتية وإعادة ترميم المفصل، إلى الأمراض المعدية والرعاية المعقدة وأحدث المستجدات في إدارة فشل القلب وزراعة نخاع العظم.

وفي هذا السياق، قال الدكتور خورخيه غوزمان الرئيس التنفيذي لمستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي: «يعتبر مؤتمر «الصحة العربي 2023» منصة سنوية مهمة تجمع مجتمع الرعاية الصحية في إطار هدف واحد يتمثل في ترسيخ استدامة القطاع. ونفخر هذا العام بمشاركة كوادرنا من مقدمي الرعاية الصحية، والذين سيقودون عدداً من الحوارات الرئيسية من أجل مشاركة المعارف والتجارب المرتبطة بالحلول المبتكرة التي قدمناها للقطاع. ونتطلع قدماً للانضمام إلى قادة القطاع ضمن جلسة مجلس الأعمال الأميركي الإماراتي المتمحورة حول موضوع الاستدامة في قطاع الرعاية الصحية، إضافة إلى فعاليات مؤتمر إدارة الجودة الرابع عشر بحضور عدد من الخبراء من مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي لمشاركة أفضل الممارسات التي ترتقي بسبل تقديم خدمات الرعاية الصحية. وسيواصل مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي دوره الريادي وحرصه على تمكين قطاع الرعاية الصحية من تحقيق أقصى إمكاناته».