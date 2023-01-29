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الإمارات

وفد «وام» يبحث تعزيز التعاون مع المؤسسات الإعلامية بالإكوادور

محمد جلال الريسي خلال توقيع إحدى الاتفاقيات بحضور السفير محمد الشامسي (وام)
30 يناير 2023 01:51

كيتو (وام)

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بحث وفد وكالة أنباء الإمارات «وام» سبل تعزيز التعاون المشترك مع المؤسسات الإعلامية في الإكوادور. جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها وفد «وام» برئاسة محمد جلال الريسي مدير عام الوكالة إلى مدينتي كيتو العاصمة وغواياكيل في الإكوادور، وشملت عدداً من المؤسسات الإعلامية، وذلك في إطار الحرص على مناقشة مخرجات الدورة الأولى من الكونجرس العالمي للإعلام التي عقدت في أبوظبي نوفمبر الماضي، وبحث آفاق التعاون الإعلامي المشترك بين الجانبين ومشاركة هذه المؤسسات في مؤتمر «كوب 28» العالمي الذي تستضيفه الإمارات العام الجاري.
وزار وفد وكالة أنباء الإمارات بحضور محمد عبدالله الشامسي سفير الدولة لدى جمهورية البيرو سفير غير مقيم فوق العادة ومفوض للدولة لدى الإكوادور، عدد من المؤسسات الإعلامية والتلفزيونية، حيث تم التوقيع على 7 اتفاقيات تعاون بين «وام»، وهذه المؤسسات الإعلامية بهدف تعزيز التعاون المشترك على صعيد التبادل الإخباري، كما زار الوفد أيضاً مقر صحيفة» جرناسا».
وأكد محمد جلال الريسي مدير عام وكالة أنباء الإمارات «وام»، أن النجاح الكبير الذي حققه الكونجرس العالمي للإعلام في دورته الأولى، يحفزنا للبناء على ما تحقق من مكتسبات، والعمل على تعزيز شراكتنا مع مختلف وسائل الإعلام العالمية، ومنها وسائل الإعلام في الإكوادور من أجل إثراء أجندة الدورة المقبلة من الحدث العالمي.
وأضاف أن دولة الإمارات تستعد خلال العام الجاري لاستضافة مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب 28»، ونتطلع إلى مشاركة وسائل الإعلام في الإكوادور في تغطية هذا الحدث الدولي البارز الذي من المتوقع أن يشكل مرحلة فارقة في مسيرة العمل المناخي العالمي.
وتوجه الريسي بالشكر إلى محمد عبدالله الشامسي سفير الدولة غير المقيم لدى الإكوادور على توفير الدعم لوفد وكالة أنباء الإمارات «وام» خلال الزيارة.

وكالة أنباء الإمارات
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وام
الإمارات
محمد جلال الريسي
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