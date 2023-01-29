اعتماد برنامج «الامتياز والإقامة» في «صحة دبي»

دبي (الاتحاد)

حصلت هيئة الصحة بدبي على اعتماد المعهد الوطني للتخصصات الصحية، لبرنامج الامتياز للطب، والذي يُعد الاعتماد الأول على مستوى دولة الإمارات في هذا المجال.

جاء ذلك في وقت تواصل فيه «الهيئة» تطبيق أعلى معايير التدريب وأحدث أساليب التنمية المهنية والممارسات الطبية العالمية، كما تواصل أيضاً توفير أفضل فرص التدريب، وخاصة للأطباء الجدد، وذلك بهدف الارتقاء بمهنة الطب، ورفد القطاع الصحي في دبي بالكفاءات والخبرات المميزة.

ولدى تسلمه درع الاعتماد المؤسسي أمس، قال عوض صغير الكتبي المدير العام لهيئة الصحة بدبي، إن «الهيئة» تولي الكوادر البشرية، وخاصة الطبية والطبية المساندة والفنية جل اهتمامها، إيماناً منها بأن العنصر البشري هو أساس التطوير وهو قائد دفة عمليات التحديث والتحولات التي يشهدها القطاع الصحي في دبي.

وأشاد الدكتور محمد الحوقاني، الأمين العام، للمعهد الوطني للتخصصات الصحية بمستوى التدريب والتعليم الطبي في المستشفيات الخاصة المشاركة تحت مظلة هيئة صحة دبي، كما أشار إلى أهمية إشراك القطاع الخاص في منظومة التدريب وتطوير الكوادر الصحية في الدولة، من أجل رفع مستوى ونوعية التعليم الطبي العالي.

من جانبها، قالت الدكتورة وديعة محمد مدير إدارة التعليم الطبي والأبحاث في الهيئة: في ضوء التنسيق الذي تم بين «صحة دبي والمستشفيات، حصلت عدة مستشفيات خاصة على تصريح اعتماد المنشآت التدريبية واندرجت تحت مظلة هيئة الصحة بدبي كجهة راعية لبرنامج الامتياز، منها: المستشفى الأميركي، ومستشفى ميدكير، واستر، والسعودي الألماني، ومستشفى الدكتور سليمان الحبيب، ومستشفى فقية الجامعي، ومستشفى زليخة دبي.

وذكرت الدكتورة وديعة أن شهادة إكمال التدريب ستصدر من هيئة الصحة بدبي في نهاية العام الأكاديمي، وذلك ضمن القوانين واللوائح والنظم المتبعة لدى «الهيئة».

وأوضحت أن هذه الخطوة ستمنح فرصة التدريب لشريحة أكبر من خريجي كليات وجامعات الطب، وفتح المجال أمامهم للانضمام إلى برنامج سنة الامتياز في إمارة دبي، والذي بدوره يؤهلهم لممارسة الطب والانضمام بعدها إلى برامج الإقامة والدراسات العليا.