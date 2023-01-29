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الإمارات

«الإمارات للسرطان» تزور متحف «1185» في أبوظبي

سالم بن ركاض ووفد الجمعية خلال الزيارة بحضور عبيد الكتبي (من المصدر)
30 يناير 2023 01:51

أبوظبي (الاتحاد)

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 زار وفد من جمعية الإمارات للسرطان معالم ومقتنيات متحف «1185» في أبوظبي، وذلك بمشاركة الشيخ الدكتور سالم بن ركاض رئيس مجلس إدارة الجمعية، والدكتور المستشار عبدالله الكعبي نائب الرئيس وأسماء مانع العتيبة، وعدد من الأعضاء، وكان في استقبالهم صاحب ومؤسس المتحف معالي الدكتور خليفة الحيري الكتبي. حيث جال الوفد في أروقة المتحف الذي يضمّ أكثر من 15 ألف قطعة من المقتنيات القيّمة والنادرة والأيقونات الثقافية والحضارية، إضافة إلى الإنجازات المهنية ومقتنياته الشخصية لمؤسس المتحف.
وأشاد أعضاء الوفد بالقيمة التاريخية والتراثية لهذا المتحف الذي يسرد عبر مقتنياته حكاية التميّز بين الماضي والحاضر والفخر والاعتزاز بمكانة وتاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة وقيادتها الحكيمة وشعبها الأصيل.
ومن الجدير بالذكر أن تسمية معالي الدكتور الكتبي لمتحفه «1185»، تعكس اعتزازه بانتمائه إلى القوات المسلحة، إذ كان هذا الرقم هو أول رقم عسكري له عقب تخرجه في كلية زايد العسكرية عام 1977.

جمعية الإمارات للسرطان
أبوظبي
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