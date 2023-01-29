السوق الشعبي.. تراث الأجداد  وملتقى الحضارات في مهرجان الظفرة

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

بين جنباته تنتشر أجواء الماضي العريق ورحيق التراث في أبهى صوره، وتلتقي معه حضارات وثقافات الدول المشاركة في فعالياته، حيث السوق الشعبي التراثي المقام ضمن فعاليات مهرجان الظفرة في مدينة زايد، بعد أن أصبح حالة خاصة من التميز والإبداع لنقل التراث الإماراتي إلى الأجيال القادمة بشكل متميز ومشوق.

ولأن دولة الإمارات ملتقى الحضارات، انتشرت في جنبات السوق الشعبي أجنحة ومعارض مصغرة للعديد من الدول تعكس لمحات من التراث المحلي لها، وتستعرض كل دولة فيها جوانب متعددة من موروثها الشعبي، سواء من خلال الأسواق التي تزخر بالبضائع والمنتوجات التراثية، وكذلك العروض والأهازيج الفولكلورية ليستمتع الزائر لمهرجان الظفرة بجوانب متعددة من الثقافات المختلفة والتراث المحلي الأصيل.

وما إن تطأ قدماك أرض السوق التراثي في مهرجان الظفرة، حتى تستشعر أجواء الماضي العريق، بما يضمه من مشغولات تراثية وأعمال يدوية متقنة نسجتها سيدات من منطقة الظفرة، تستعرض أهم المنتجات التي اشتهرت بها المنطقة قديماً، فتجذب إليها آلافاً من زوار السوق الشعبي في المهرجان.

وعندما تتجول داخل جنبات السوق الشعبي، حيث تنتشر الدكاكين التي تعرض المنتجات التقليدية التي تمت صناعتها يدوياً لتحاكي الماضي العريق، والتي روعي فيها التنوع لتعرّف الزوار على أبرز وأهم الحرف التقليدية القديمة التي كانت تعمل بها الجدات والأمهات اللاتي أبدعن في صناعة منتجات يدوية بشكل متقن، وأورثنها للأجيال التالية جيلاً بعد جيل.

وداخل «السوق الشعبي» المقام ضمن فعاليات «مهرجان الظفرة»، تتنوع المعروضات والمشغولات في الأجنحة، من محال لبيع الملابس والأقمشة والمنسوجات الشعبية، إلى العطور والبخور والتحف واللوحات والهدايا، وصناديق المندوس، والأواني المنزلية، والملابس التراثية وملابس الأطفال، إضافة إلى التوابل العطرية من بهارات وأعشاب، وبعض المأكولات الشعبية، مثل اللقيمات والرقاق والحلوى المحلية.

ويؤكد زوار المهرجان، من داخل الدولة وخارجها، على نجاح المهرجان في تقديم باقة متنوعة من الفعاليات التراثية التي تعكس التراث الإماراتي في أجمل صوره، ويشير سالم الدوسري من السعودية إلى أن الأجواء التراثية الجميلة التي تفوح من السوق التراثي المقام ضمن فعاليات مهرجان الظفرة لها إحساس رائع، خاصة بالنسبة للأهل في منطقة الخليج الذين تتقارب معظم عادتهم وتقاليدهم؛ لذا لا يشعر الزائر الخليجي أنه غريب عن وطنه وسط تلك الأجواء الرائعة.

ويرى عبدالله الصيعري، من عُمان، أن أغلب زوار المهرجان يحرصون على الوجود في السوق الشعبي عقب انتهاء فعاليات منافسة مزاينة الإبل التي تجذب إليها أشهر ملاك الإبل في منطقة الخليج العربي، فتكون الأجواء التراثية هي الملتقى للزوار، حيث المشغولات اليدوية والتراثية، بجانب المسابقات والفعاليات المتنوعة التي يتم تنظيمها في منطقة السوق الشعبي، مؤكداً سعادته بوجوده في هذه الأجواء الرائعة.

وتشير فابيو ماري، من إيطاليا، إلى أنها حضرت مع مجموعة من أصدقائها إلى مهرجان الظفرة للمرة الأولى واستمتعت بعدد من الفعاليات، كونها أول مرة تشاهد مسابقات خاصة بالإبل، كما أنها سعيدة لأنها تمكنت من لمس ومداعبة إحدى الإبل المشاركة في المهرجان، ولن تنسى تلك اللحظات الرائعة، كما أنها حرصت على شراء بعض المنتجات اليدوية من السوق التراثي، كتذكار لها في المهرجان، وتتمنى عودتها مرة أخرى.

«جمرة» الأفضل

وشهدت مسابقة السلوقي العربي قوة وندية بين المتسابقين للوصول إلى منصات التتويج، وسط حضور كبير من عشاق السلوقي العربي من داخل الدولة وخارجها، للاستمتاع بالمسابقة التي شارك فيها 93 سلوقياً ضمن الأشواط المخصصة للأفضل في العرض لفئتي الحص والأريش (ذكور وإناث)، والتي أقيمت في ميدان المسابقات التراثية بمدينة زايد في منطقة الظفرة.

وأسفرت نتائج شوط الأريش إناثاً، عن فوز السلوقي «جمرة» لمالكتها سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم بجائزة الأفضل في العرض، وكانت الثانية في العرض السلوقي «جونيا» لـ إبراهيم خليل وسارة رشدان، وحصلت على الثالث في العرض السلوقي «لمارا» لمالكتها سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم. وأظهرت النتائج في شوط الأريش ذكوراً، ذهاب جائزة الأفضل في العرض إلى السلوقي «برق» لـ مزرعة دلما، وكان الثاني في العرض السلوقي «جامور» لمالكه هزاع محمد الشامسي، وحصل على الثالث في العرض السلوقي «طبشور» لـ مزرعة دلما.

وحصدت جائزة الأفضل في العرض بشوط الحص إناثاً، السلوقي «ظبي» لمالكها محمد سعيد الخييلي، وكانت الثانية في العرض السلوقي «شمسة» لمالكتها روان غنيم، وحصلت على الثالث في العرض السلوقي «زعفرانة» لـ مزرعة دلما.

وفي شوط الحص ذكوراً، حصد الأفضل في العرض السلوقي «أملح» لـ مزرعة دلما، وكان الثاني في العرض السلوقي «حمرور» لـ مزرعة دلما، وحصل على الثالث في العرض السلوقي «مسار» لحمد خلفان الشامسي.

عطور وبخور

يضم سوق الظفرة التراثي عشرات المحال وعربات الطعام المتنقلة، التي تقدم المنتجات الإماراتية والخليجية التقليدية، والعطور والبخور والملابس والأدوات المنزلية والتحف الفنية، وأدوات الرحلات والتخييم والعديد من المنتجات التراثية المتنوعة، إذ يستقبل الزوار يومياً طيلة فترة المهرجان من الساعة الرابعة حتى العاشرة مساءً.

وتقام يومياً خلال السوق فعاليات ومسابقات للجمهور من خلال المسرح وقرية الطفل والمكشات، وأجنحة عدد من الجهات الحكومية والخاصة، ومسابقات الحرف اليدوية والطبخ الشعبي، وركن القهوة العربية، وغيرها من الأركان المميزة التي تعكس للزائر جانباً من الموروث الإماراتي.

إقبال كبير

حددت اللجنة العليا المنظمة لمهرجان الظفرة 8 فئات للمشاركة في مسابقة الغنم النعيمي المقامة ضمن فعاليات مهرجان الظفرة، والتي شهدت إقبالاً كبيراً من المشاركين من مختلف أنحاء الدولة للمشاركة في مسابقة الغنم النعيمي. وحددت اللجنة المنظمة مجموعة من الاشتراطات الواجب توافرها للمشاركة في مسابقة الغنم النعيمي ضمن منافسات الدورة الـ 16 لمهرجان الظفرة، وهي أن يكون الحلال ملكاً للشخص المشارك، وفي جميع الأشواط تحق المشاركة برأس أو قطيع واحد فقط، على أنه سيتم استبعاد الحلال غير المصنّف من قبل الحكام، وكذلك أن لا يزيد صوف الحلال المشارك على فترة شهر من حلقة.

وحددت اللجنة الأشواط والفئات المشاركة في المسابقة: شوط الفحل وشوط الجذعة وشوط الجذعة (إنتاج محلي)، وشوط الثلاث جذعات وشوط الجذع وشوط الجذع (إنتاج محلي)، وشوط الشاة وشوط أجمل 10 رؤوس.

نتائج مزاينة الإبل

أعلنت اللجنة المنظمة نتائج مزاينة الإبل في شوط إنتاج العزبة (3 مفاريد بكار تلاد) للمحليات والمجاهيم في مهرجان الظفرة بدورته الـ16، وأسفرت النتائج في شوط إنتاج العزبة (3 مفاريد تلاد بكار) - محليات عن ذهاب المركز الأول إلى شبك رقم «7» لمالكه محمد سالم محمد المنصوري، وكان المركز الثاني من نصيب شبك رقم «9» لمالكه راشد علي صياح المنصوري، وحصد المركز الثالث شبك رقم «10» لمالكه راشد محمد صالح الراشدي، وفي المركز الرابع جاء شبك رقم «14» لمالكه صالح محمد عمر الكثيري، وفي المركز الخامس شبك رقم «12» لمالكه مبخوت عيضة الحريز طناف المنهالي.

وأظهرت نتائج شوط إنتاج العزبة (3 مفاريد تلاد بكار) - مجاهيم، تقدم شبك رقم «5» لمالكه زايد محمد قران راشد المنصوري للمركز الأول، واحتل المركز الثاني شبك رقم «16» لمالكه سعيد محمد سعيد فطيس المنصوري، وحصد المركز الثالث شبك رقم «12» لمالكه علي جابر فاضل جابر، وفي المركز الرابع شبك رقم «14» لمالكه علي حمد عبدالهادي الغفراني، فيما ذهب المركز الخامس إلى شبك رقم «10» لمالكه ربيع صالح ربيع الجابر المري.

وسجل شوط إنتاج العزبة مشاركة 101 مطية (33 مطية في فئة المحليات، و71 مطية في فئة المجاهيم)، إذ يُعد هذا الشوط من الأشواط المميزة في مزاينة الإبل ويشارك فيه مُلاك الإبل بثلاثة مطايا من سن المفاريد البكار، والتي تمت ولادتها في عزبة المشارك وتحت إشرافه وليس له شريك فيها، وهي مسابقة تدعم أصحاب عزب الإبل وتشجعهم على زيادة إنتاج الإبل من السلالات الأصيلة من المحليات والمجاهيم.

وتنافس مُلاك الإبل على 20 جائزة بقيمة بلغت 960 ألف درهم، بواقع 10 جوائز لكل شوط، حيث يحصل الفائز بالمركز الأول على مبلغ 150 ألف درهم، والمركز الثاني 100 ألف درهم، والمركز الثالث 80 ألف درهم.

«التنمية الأسرية» تزور المهرجان

زار وفد من مؤسسة التنمية الأسرية فعاليات ومسابقات المحطة الختامية من مهرجان الظفرة بدورته الـ 16 الذي تنظمه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي في مدينة زايد بمنطقة الظفرة.

وضم الوفد مريم مسلم المزروعي مدير دائرة خدمة المجتمع بمؤسسة التنمية الأسرية، وعدد من الموظفين، حيث رافقهم خلال الجولة عبدالله بطي القبيسي مدير إدارة الفعاليات والاتصال في لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي. وزار الوفد أجنحة الجهات المشاركة. واطلع وفد مؤسسة التنمية الأسرية على محال سوق الظفرة التراثي الذي يظم نحو 180 محلاً للأسر المنتجة التي تعرض المنتجات والأدوات التراثية والمشغولات اليدوية التقليدية المصنعة من سعف النخيل والطين والخشب، إلى جانب صناعات الدخون والدهون ومختلف أنواع الأكلات الشعبية. كما اطلع الوفد على ركن المكشات النسائي الذي تديره مجموعة من النساء.

جوائز

قدمت اللجنة المنظمة لمهرجان الظفرة جوائز عينية للأقدم في العرض في فئات الحص والأريش (ذكور وإناث)، إذ منحت دروعاً تذكارية لكل من السلوقي «مزيون» لـ مزرعة دلما ضمن فئة الأريش ذكوراً، والسلوقي «العجوز» لمالكه منصور جمعة ضمن فئة الحص إناثاً.

ويهدف مهرجان الظفرة من خلال تنظيم مسابقة جمال السلوقي العربي، إلى منح مالكي كلب السلوقي الفرصة لعرض كلب الصيد السلوقي من النوعين الحص والأريش من الجنسين الذكر والأنثى، ويعتبر السلوقي العربي كلب الصيد عند البدو، وهو من أقدم الكلاب عالمياً، حيث تم تتبع السلالة تاريخياً إلى قبل ما يقارب (13) ألف سنة ومن موطنه الأصلي في شبه الجزيرة العربية.