«تنمية المجتمع»: «لحظات أبوظبي» تجسّد التلاحم والتنوع الثقافي

أبوظبي (الاتحاد)

كرمت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي الرعاة الرئيسين والشركاء الاستراتيجيين الذين ساهموا في إنجاح فعاليات الدورة الثانية من المبادرة المجتمعية «لحظات أبوظبي»، والتي هدفت إلى تعزيز الترابط والتلاحم المجتمعي بين شرائح المجتمع وفئاته المختلفة، عبر مد جسور التواصل فيما بينهم.

شهد حفل التكريم كل من معالي الدكتور مغير الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع، وعدد من القيادات والمسؤولين في الجهات الحكومية والقطاع الخاص والقطاع الثالث.

وبهذه المناسبة، قال محمد البلوشي، المدير التنفيذي لقطاع المشاركة المجتمعية والرياضة في دائرة تنمية المجتمع، إن الدائرة تحرص على تبنّي المبادرات المجتمعية النوعية التي تساهم في تعزيز جودة حياة أفراد المجتمع، بما يواكب رؤية وتوجهات قيادتنا الرشيدة على إيلاء أفراد المجتمع الاهتمام والرعاية وتوفير سبل العيش الكريم لهم.

وتضمنت قائمة الرعاة الرئيسين والشركاء الاستراتيجيين، شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، وطيران الاتحاد، وبنك أبوظبي التجاري، وإثمار القابضة، و«أن أم سي» للرعاية الصحية، ومزارع العين، وتوشيبا، فضلاً عن الشركاء الاستراتيجيين من دائرة البلديات والنقل، وبلدية مدينة أبوظبي، وبلدية مدينة العين، وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وشرطة أبوظبي، وكلنا شرطة، والشركة الوطنية للضمان الصحي – ضمان.

كما تضمنت كذلك هيئة المساهمات المجتمعية – معاً، ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، ومؤسسة التنمية الأسرية، وهيئة البيئة - أبوظبي، وجمعية حياة للرعاية اللاحقة، ومركز محمد بن راشد للتعليم الخاص، ومتحف الغموض، ومركز العين لرعاية وتأهيل المعاقين، ومركز أبوظبي للإيواء والرعاية الإنسانية - إيواء، وهيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، وجابترز فتنس اند سول، وسيڤن ويلنس، وشركة بريني آند برايت، وذا وندر مام، ومركز نيولوك الطبي، وعيادة أبوت، وعيادة أبولونيا لطب الأسنان. وأضاف: إن لحظات أبوظبي تُعد واحدة من المبادرات المجتمعية النوعية تجسّد التلاحم المجتمعي وتعكس التنوع الثقافي في إمارة أبوظبي. مؤكداً أن نجاح المبادة جاء بفضل التعاون وتكامل الأدوار بين القطاعات المختلفة الحكومي والخاص والثالث والمتطوعين كونهم الداعم الرئيس في دفع عجلة التنمية المستدامة، عبر تبني البرامج والمبادرات التي تسهم في إرساء منظومة اجتماعية توفر لأفراد المجتمع البيئة المثالية لقضاء أوقات من التسلية، والترفيه، والأمان.

وشهدت المبادرة تنظيم 6 فعاليات في مختلف مناطق الإمارة، استقطبت أكثر من 256 ألف زائر يمثلون أكثر من 50 جنسية، ما يعكس أهمية المبادرة ونجاحها في تحقيق التلاحم والتماسك والعلاقات الإيجابية بين أفراد المجتمع. كما شارك في «لحظات أبوظبي» أكثر من 460 متطوعاً نفذوا أكثر من 58 ألف ساعة تطوعية، حملوا خلالها على عاتقهم تعزيز تجربة الزوار في المبادرة.

وتضمنت الفعالية كذلك أكثر من 500 من الأنشطة والعروض الترفيهية، علاوة على تنفيذ أكثر من 15.500 ورشة عمل. كما وفرت المبادرة بالتعاون مع الشركاء الصحيين من القطاع الخاص، 16.600 فحص طبي أولي وفحص أسنان للجمهور خلال فعاليات المبادرة. في خطوة تعكس الحرص على تعزيز الوعي بضرورة إجراء الفحوصات الطبية بشكل مستمر.

أنشطة ترفيهية وثقافية

وتنوعت الفعاليات التي تم تنظيمها بين الأنشطة الترفيهية والثقافية والرياضية وغيرها من الأنشطة التي أقيمت في ست مناطق رئيسة، شملت حديقة خليفة، وحديقة الجاهلي في العين، وجبل الظنة، ومنطقة مصفح، ومنتزه محمد بن زايد، وحديقة العاصمة، واحتفت هذه الفعاليات بالتنوع الثقافي والمجتمعي وتقديم العديد من التجارب التي ساهمت في تشجيع أفراد المجتمع على الاستمتاع باللحظات المتميزة.