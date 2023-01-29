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30 ألف مكالمة لشرطة الشارقة خلال المنخفض الجوي

غرفة العمليات بشرطة الشارقة (من المصدر)
30 يناير 2023 01:51

الشارقة (الاتحاد) 

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تلقت غرفة العمليات المركزية بالقيادة العامة لشرطة الشارقة خلال الأيام الخمسة الماضية، من الثلاثاء حتى السبت (29 ألفاً و955 مكالمة) عبر مركزي الاتصال 999 و901، فيما تعاملت إدارة المرور والدوريات مع (15) حادثاً خلال فترة المنخفض الجوي.
وقال العقيد الدكتور جاسم بن هده السويدي، مدير إدارة العمليات، إن مركز الاتصال 999، قد تجاوب سريعاً مع (27 ألفاً و147 مكالمة)، فيما تعامل مركز الاتصال 901 مع (2808) مكالمات، شملت استفسارات الجمهور والمتعاملين، وتلقي الشكاوى والاقتراحات.
وأوضح أن غرفة العمليات قد رفعت حالة الاستعداد قبيل المنخفض الجوي للتعامل مع كافة البلاغات والاتصالات الواردة لها بالاستجابة الفورية والكفاءة العالية. ومن جانبه، قال المقدم محمد علاي النقبي، مدير إدارة المرور والدوريات، إن دوريات الأنجاد تعاملت مع (15) حادثاً خلال فترة المنخفض الجوي.

الشارقة
شرطة الشارقة
المنخفض الجوي
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