خلوة لمناقشة تحديات مبتعثي شرطة دبي

دبي (الاتحاد)

نظمت شرطة دبي ممثلة في مجلس الطلبة المبتعثين خلوة بعنوان «نحو مستقبل مجلس الطلبة المبتعثين 2031»، وذلك في جامعة روتشستر للتكنولوجيا، بهدف مناقشة التحديات التي تواجه الطلبة المبتعثين، وعرض تجاربهم إلى جانب عصف ذهني للخروج بأفكار مبتكرة تسهم في تمكين المبتعثين.

وأكد النقيب حمد سعيد رئيس مجلس الطلبة المبتعثين، أن الخلوة تركز على أربعة محاور مهمة، التمكين المؤسسي، والشراكات والسمعة الدولية، وحصر واستقطاب الكفاءات الريادية، إضافة إلى عرض مستقبل مجلس الطلبة المبتعثين نحو 2031، لافتاً إلى أن القيادة العليا في شرطة دبي تولي الطلبة المبتعثين اهتماماً كبيراً لما يسهمون فيه من أفكار ومقترحات من شأنها تطوير منظومة العمل الأمني في مختلف القطاعات.

وتابع النقيب حمد سعيد من المخرجات أيضاً، تمكين المبتعثين في المنافسات والجوائز، والزيارات الميدانية المعرفية للطلبة المبتعثين إلى الإدارات العامة ومراكز الشرطة، للتعرف على الممكنات الموجودة.