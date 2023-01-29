«تعليم» تستحدث أكاديمية «تمكين» الرقمية لتدريب الطلبة على الاختبارات

دينا جوني (دبي)

استحدثت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي أكاديمية «تمكين» الرقمية لتدريب الطلبة على الاستعداد للاختبارات في المواد الدراسية المستهدفة في البرنامج. ويكون التدريس في أكاديمية «تمكين» الرقمية أيام الجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع، على فترتين مسائية وصباحية. ويقدّم برنامج «تمكين»، الذي أطلقته المؤسسة مع إعلانها نتائج امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول، الدعم الأكاديمي للطلبة ذوي الأداء المتدني ويستهدف المهارات الأساسية التي يفتقدها الطلبة في الصفوف من الثالث إلى الثاني عشر، والتي تمّ تحديدها من خلال نتائج اختبارات الفصل الأول. وينفذ البرنامج من قبل مدارس التعليم العام الحكومية والخاصة التي تطبق منهاج وزارة التربية والتعليم، على الطلبة الذين لم يحققوا نسبة النجاح في اختبارات الفصل الدراسي الأول في المواد الأساسية «أ»، وهي أقل من 50% لطلبة الحلقتين الأولى والثانية، وأقل من 60% لطلبة الحلقة الثالثة.

وأفادت المؤسسة أنه «دعماً لأبنائنا الطلبة المقبلين على اختبارات برنامج تمكين، تم استحداث مبادرة «أكاديمية تمكين الرقمية للفرع المدرسي الأول»، والتي تمكنهم من الاستعداد والتدريب الجيد للاختبارات في جميع المواد الدراسية المستهدفة في البرنامج.

كما تم استحداث دليل متابعة مدراء النطاق والأكاديميين، لضمان جودة تحقيق الأهداف الأكاديمية، وتحقيق المتابعة الفاعلة التي تسهم بتحسين مستويات أداء الطلبة بمختلف المراحل الدراسية.

واعتمدت مؤسسة الإمارات للتعليم الجدول الزمني الجديد لامتحان برنامج «تمكين» للفصل الأول من العام الدراسي 2022-2023، بعد ترحيل امتحانات يوم الاثنين 30 يناير إلى يوم الاثنين 6 فبراير.

وتنطلق اختبارات برنامج «تمكين» للفصل الدراسي الأول للصفوف من الثالث لغاية الثاني عشر يوم الثلاثاء المقبل، وتستمر لغاية يوم الاثنين في السادس من فبراير المقبل، مستهدفة الطلبة الذين لم يحققوا درجة الاجتياز في اختبارات الفصل الدراسي الأول. وكان من المقرر أن تبدأ الامتحانات يوم غد الاثنين، إلا أن مؤسسة الإمارات للتعليم ارتأت ترحيل امتحانات يوم الاثنين 30 يناير إلى يوم الاثنين 6 فبراير، مع استمرار تطبيق الامتحانات لبقية الأيام وفق الجدول المعتمد.

ويؤدي طلبة الثاني عشر في مسارات العام والمتقدّم والنخبة مادتي اللغة العربية والدراسات الاجتماعية في 31 يناير، ومادة الرياضيات في الأول من فبراير، ومادتي اللغة الإنجليزية والعلوم الصحية في الثاني من فبراير، ومادة الكيمياء أو الأحياء في الثالث من فبراير، وامتحاني الفيزياء والتربية الإسلامية في 30 يناير. وخصصت «تعليم» لكل مادة أو فترة امتحانية ساعتين، تبدأ الأولى في الثامنة والنصف لغاية العاشرة والنصف صباحاً، والثانية من الحادية عشرة لغاية الواحدة بعد الظهر.

ويمتد امتحان «تمكين» لطلبة المسار التطبيقي على فترة أربعة أيام، فيؤدي الطلبة اللغة العربية والدراسات الاجتماعية في 31 يناير، والرياضيات التطبيقية في الأول من فبراير، واللغة الإنجليزية في الثاني من فبراير، والعلوم التطبيقية والتربية الإسلامية في السادس من فبراير.

ووضعت «تعليم» عدداً من الإجراءات المنظّمة، أبرزها توفير نموذج من الامتحان للتطبيق عن بعد للحالات المرضية داخل وخارج الدولة. ويُستثنى من الامتحان الطلبة الغائبون بعذر مقبول خلال امتحان الفصل الدراسي الأول والامتحان التعويضي، والطلبة الذين ثبتت عليهم مخالفة الغش خلال الامتحان الفصلي والتعويضي. وستتاح نتائج الطلبة عبر نظامي «سويفت» و«المنهل». ويوقع أولياء الأمور على تعهّد لتحمّل المسؤولية المشتركة في رفع مستويات الطلبة والإقرار بمعرفتهم باحتمالية رسوب أبنائهم نهاية السنة في حال الاستفادة من الدعم المقدّم من قبل المدرسة أو عدم توفر الدافعية لتحسين الأداء. وفي حال كانت درجة الامتحان الفصلي أعلى من درجة امتحان «تمكين»، تُعتمد الدرجة الأعلى.