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«فرسان شرطة أبوظبي» تتعامل مع 31561 حالة لتعزيز الأمن في 2022

«فرسان شرطة أبوظبي» تتعامل مع 31561 حالة لتعزيز الأمن في 2022
29 يناير 2023 14:51

تعامل قسم دوريات الفرسان «الخيالة» بشرطة أبوظبي مع 31561 حالة خلال عام 2022م، ضمن جهوده لتعزيز الوقاية من الجريمة، وبسط الأمن والأمان والطمأنينة لدى الجمهور في إمارة أبوظبي.

وشارك في 189 فعالية مجتمعية بالتعاون مع الجهات المعنية بالشرطة، واستقبل 1900 زائر في الإسطبلات، ضمن الشراكة المجتمعية على نحو يعزز مؤشرات العمل وتنفيذ المهام، ويعكس جهود الشرطة في تقديم خدمات متميزة باستمرار.

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وأكد القسم اهتمامه بالاستجابة للبلاغات والتعامل معها على وجه السرعة، ضمن الإجراءات الشرطية المتبعة، ونشر الوعي لدى الجمهور بالتركيز على رفع الحس الأمني لديهم، ليكونوا عوناً للشرطة في القضاء على جميع الظواهر السلبية، حفاظاً على مكتسبات الأمن والاستقرار وتعزيز الوقاية من الجريمة والاستجابة للبلاغات، فضلاً عن حفظ النظام العام في الفعاليّات والمهرجانات.

ولفت إلى السعي المستمر لتطبيق المستجدات العصرية في الأداء الشرطي وفق معايير الجودة العالمية وأفضل البرامج التدريبية المعتمدة في تأهيل ورفع كفاءة شرطة الخيالة بجميع الأعمال الميدانية، وسرعة الاستجابة للبلاغات والوقاية من الجريمة، تحقيقاً لرؤية شرطة أبوظبي، وضمان استمرار إمارة أبوظبي كمجتمع ينعم بالأمن والسلامة من خلال تقديم خدمات شرطية عالية الجودة في مختلف المواقع.

 

 

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
شرطة أبوظبي
فرسان شرطة أبوظبي
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