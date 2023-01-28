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مجلس أم غافة بالعين يقيم العرس الجماعي الأول

المشاركون في العرس الجماعي الأول (وام)
29 يناير 2023 01:33

العين (وام)

نظمت مجالس أبوظبي بمكتب شؤون المواطنين والمجتمع في ديوان الرئاسة، العرس الجماعي الأول في مجلس أم غافة بمدينة العين شارك فيه 25 عريساً، بحضور عدد من كبار المسؤولين وأهالي العرسان.
وأعرب اللواء ركن متقاعد سيف مفتاح النيادي رئيس لجنة مجلس أم غافة عن شكره وتقديره للقيادة الحكيمة لما تقدمه من دعم لتخفيف تكاليف الزواج عن كاهل الشباب، وتحقيق استقرارهم الأسري والاجتماعي، وحرصها على تعزيز أواصر الترابط والتماسك في مجتمع الإمارات، مشيداً بالدعم الذي توليه الدولة لتنظيم مثل هذه الأعراس الجماعية. 

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وأعرب العرسان وذووهم عن شكرهم وتقديرهم للاهتمام الذي توليه القيادة الحكيمة بشباب الوطن وأبنائه والتي لا تدخر جهداً في سبيل توفير جميع المقومات والإمكانيات التي تكفل لهم حياة ملؤها السعادة والرفاه والعيش الكريم. وتضمن الحفل الفقرات الشعبية والتراثية، بمشاركة عدد من الحضور.

مجالس أبوظبي
العرس الجماعي
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