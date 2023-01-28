5 سنوات من التدريبات قضاها النيادي استعداداً للمهمة طويلة الأمد

آمنة الكتبي (دبي)

قضى سلطان النيادي، رائد الفضاء الإماراتي، 5 سنوات تحضيرية لرحلات الفضاء البشرية طويلة الأمد، خاض خلالها تدريبات مكثفة حتى حصل على شارة رواد الفضاء من مركز جونسون للفضاء التابع لوكالة «ناسا». وخضع النيادي برفقة هزاع المنصوري رائد الفضاء إلى مجموعة كبيرة من التدريبات، صممت خصيصاً لتتناسب مع متطلبات المهمة ومدتها؛ حيث بدأ تدريباته بمركز «يوري غاغارين» لتدريب رواد الفضاء بمدينة النجوم في موسكو؛ كما تلقى تدريبات في هيوستن بولاية تكساس الأميركية، وكولن في ألمانيا، ضمن اتفاقيات شراكة مع كبرى الوكالات الفضائية، وهي ناسا، والوكالة الأوروبية «إيسا» واليابانية «جاكسا».

وخاض رائدا الفضاء برنامجاً تدريبياً بجميع أقسام ووحدات محطة الفضاء الدولية، للتدرب على كيفية استخدام الأجهزة والمعدات الموجودة داخلها، وتدريبات على الحالات الطارئة التي قد تحدث على متن المحطة الدولية، منها الحريق، وانخفاض مستوى الضغط، وتسرب غاز الأمونيا.

كما خضعا لتدريبات النجاة في حال الهبوط الاضطراري للكبسولة في غابة شديدة البرودة، وتدربا كذلك على بدلة الفضاء التي يصل وزنها إلى 10 كيلوجرامات وعلى كيفية ارتدائها في بيئة منعدمة الجاذبية، كما أنهيا التدريبات في مختبر الطفو المحايد، وتقييماً حول استخدام بدلة السير في الفضاء EMU، وصيانة محطة الفضاء الدولية، وإنقاذ رواد الفضاء في حالات الطوارئ ICR، فيما أكملا حصصاً نظرية وتدريبات عملية على طائرة T-38، وبلغ عدد مجموعة الدورات التدريبية التي حصلا عليها أكثر من 90 دورة، ووصل عدد ساعاتها إلى أكثر من 1400 ساعة، فيما حصلا على شارة رواد الفضاء من مركز جونسون للفضاء التابع لوكالة ناسا بعد إتمام تدريباتهما العامة التي استمرت نحو 20 شهراً.

وخاض النيادي برفقة زميله هزاع المنصوري تدريبات مكثفة في وكالات فضاء عالمية، كان آخرها الحصول على رخصة «اختصاصي» في مركز الرواد الأوروبي «إيسا» التابع لوكالة الفضاء الأوروبية، في مدينة كولون الألمانية، وسبق ذلك تدريبات في وكالة الفضاء اليابانية «جاكسا» وغيرها.

وأنهى سلطان النيادي، رائد الفضاء الإماراتي، التدريب الأخير في مختبر الطفو المحايد، برفقة طاقم المهمة «كرو 6»، الذي يتضمن كلاً من: قائد المهمة ستيف بوين، والطيار وارين هوبورغ، واختصاصي المهمة الروسي أندريه فيديايف، مرتدياً بدلة EVA، المستخدمة في مهمات السير بالفضاء.

شمل التدريب عملية إنزال على عمق 40 قدماً تحت المياه، وهو يرتدي بدلة الرواد وكامل المعدات الملحقة بها، كالخوذة والقفازات، بواسطة رافعة خاصة إلى مسبح تديره وكالة «ناسا» الأميركية، ويقع في مركز تدريب سوني كارتر، بالقرب من مركز لندون بي جونسون للفضاء في هيوستن بولاية تكساس، وهو أحد أهم الأساليب لتحضير الرواد لمهمات السير في الفضاء، مع الاستعانة بأثقال تحافظ على مستوى الرواد، بتجنب الهبوط تحت القاع أو أن يطفو إلى السطح، ويأتي ذلك لوضع الرواد في حالة شبيهة بانعدام الوزن والجاذبية، حيث يمضون 6 ساعات تحت الماء، والتي تعادل ساعة واحدة خلال السير في الفضاء خارج المحطة الدولية.

«سبيس إكس»

أنهى النيادي تدريباً في «سبيس إكس» بمدينة لوس أنجلوس الأميركية، ضمن طاقم «كرو 6»، استعداداً لتأدية أول مهمة عربية طويلة الأمد على متن محطة الفضاء الدولية، والتي ستنطلق في 26 فبراير المقبل، يجري خلالها 25 تجربة علمية مختلفة، في مهمته التاريخية طموح زايد 2، وتستمر 6 أشهر، لتصبح الإمارات بذلك الـ 11 عالمياً بين الدول التي تنجز مهمة طويلة الأمد على متنها.

ويقوم النيادي خلال مهمته بالعديد من التجارب، منها السير في الفضاء خارج المحطة لإجراء عمليات الصيانة، وتركيب المعدات وإصلاحها، والتعامل مع الحمولات الخارجية، فيما تعد هذه المهمة من أهم وأكثر المهمات احترافية الموكلة إليه، والتي قد تتطلب من 6 إلى 8 ساعات.