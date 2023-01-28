الإبل الإماراتية تواصل التحدي الخليجي وتتألق في أشـواط «الحول»

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

واصلت الإبل الإماراتية تفوقها وتميزها بإحرازها المراكز الأولى في مسابقة مزاينة الإبل ضمن مهرجان الظفرة الذي شهد منافسة قوية بين الإبل المشاركة من مختلف دول مجلس التعاون الخليجي.

وشهدت نتائج الدورة الحالية تزايد قوة المنافسة بين الإبل الفائزة من مختلف دول مجلس التعاون الخليجي، ما يعكس نجاح المهرجان في تحقيق رسالته وترسيخ مكانته بين أشهر ملاك الإبل، ورغم التحدي الكبير إلا أن الإبل الإماراتية واصلت تألقها واستطاعت حصد أغلب المراكز الفائزة في أشواط الحول، سواء كان المحليات أو المجاهيم.

وشهد شوط أصحاب السمو الشيوخ محليات عن حصول إبل الشيخ خليفة بن محمد بن سيف آل نهيان على المركز الأول، فيما نالت إبل الشيخ هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان المراكز الأربعة التالية الفائزة في هذا الشوط، حيث أسفرت النتائج عن فوز «الحذرة» للشيخ خليفة بن سيف بن محمد آل نهيان بالمركز الأول، وذهب المركز الثاني لـ «بنت مكيدة» للشيخ هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان، والمركز الثالث لـ «الظبي» للشيخ هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان، والمركز الرابع لـ «بنت عنيدة» للشيخ هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان، والمركز الخامس لـ «أفعال» للشيخ هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان.

شوط «ثنيه - حايل - مجاهيم»

في شوط أصحاب السمو الشيوخ (ثنيه - حايل) - مجاهيم، ذهبت المراكز الخمسة الأولى على التوالي إلى «مرعبه، بينة، الخطرة، الوافية، الزلبة» لمالكهن معالي الشيخ محمد بن بطي آل حامد.

وفازت بالمركز الأول في شوط حول أصحاب السمو الشيوخ ومن يرغب من أبناء القبائل - الوضح، «الظفرة» لمالكها سعيد سالم حموده المنهالي، وفي المركز الثاني «جائحة الوضح» لمالكها عبدالهادي علي راشد المري، وفي المركز الثالث «بطولة» لمالكها سعيد علي سعيد الخيارين الهاجري.

وفي شوط حول تلاد لأبناء القبائل 1 - مجاهيم، فازت «دهامه» لمالكها راشد جابر عبدالله المنهالي بالمركز الأول، أما في شوط حول تلاد لأبناء القبائل 1 - محليات، فازت بالمركز الأول «زمط» لمالكها مصبح عامر عامر حويرب المنصوري.

وسجلت النتائج في شوط حول تلاد لأبناء القبائل 2- مجاهيم، فوز «ولهة» لمالكها محمد النخيرة حمد راشد العامري بالمركز الأول، أما في شوط حول تلاد لأبناء القبائل 2- محليات ففازت بالمركز الأول «مشغله» لمالكها راشد مبارك حمد الهاجري. وسجلت النتائج في شوط حول شرايا لأبناء القبائل 1 - مجاهيم، فوز «الزعوج» لمالكها عيد راشد ذيبان محمد المنصوري بالمركز الأول، بينما فازت بالمركز الأول في شوط حول شرايا لأبناء القبائل 1 - محليات، «مياسه» لمالكها ناصر حمد سهيل عويضه الخيلي.