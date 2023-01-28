«خويره» تعتلي القمة و«سرابه» تتصدر عرابي شرايا

الظفرة (الاتحاد)

شهدت منافسات المحالب محليات قوة وندية تمكنت فيها الإبل الإماراتية من تحقيق المركز الأول في 3 أشواط من أشواط المسابقة الأربع فيما حققت الإبل العمانية المركز الأول في شوط خواوير شرايا، وأسفرت نتائج مسابقة الحلاب في شوط عرابي تلاد محليات عن فوز «بنت الورى» لمحمد جمعة سعيد حارب العميمي من الإمارات بوزن 60.300 كج وفي المركز الثاني «الظفرة» لعبدالعزيز بخيت الراشدي من الإمارات بوزن 56.350 كج وفي المركز الثالث «بنت ظبيان» لعبدالله جمعة سعيد العميمي من الإمارات بوزن 56.200 كج وفي المركز الرابع «سحييم» لسعيد محمد صالح المهري من عمان بوزن 49.900 كج وفي المركز الخامس «ريما» لسهيل أحمد سعيد ثوعار من عمان بوزن 49.500 كج وفي المركز السادس «الرهيف» لبخيت سعيد المهري من عمان بوزن 44.150 كج وفي المركز السابع «دلكه» ليوسف سعيد المهري بوزن 42.950 كج وفي المركز الثامن «الشاهينية» لعلي محمد صالح المهري بوزن 41.350 كج.

شوط خواوير تلاد محليات

وفي شوط خواوير تلاد محليات «خويره» لاحمد جمعة العميمي بوزن 84.250 كج وفي المركز الثاني «الراهبه» لسالم مبروك عزاب بوزن 72.250 كج وفي المركز الثالث «هرجيفة» لسعيد مسلم بخيت زعينوت بوزن 70 كج وفي المركز الرابع «الدحيسة» لمحمد سعيد العامري بوزن 64.700 كج وفي المركز الخامس «طماعه» لمحمد أحمد فرج زعينوت بوزن 60.700 كج وفي المركز السادس «منحاف» ليوسف سعيد مسلم بوزن 62.300 كج وفي المركز السابع «الهويرم» لاحمد سعيد مسلم بوزن 60.700 كج وفي المركز الثامن «الشرود» لاحمد سالم العبيدة بوزن 60.500 كج.

شوط عرابي شرايا محليات

وأسفرت نتائج شوط عرابي شرايا محليات عن فوز «سرابة» لضاحي جمعة سعيد العميمي بوزن 72.200 كج وفي المركز الثاني «الشيخة» لغازي علي سعيد بوزن 71.350 كج وفي المركز الثالث «العذيبة» لقروان علي سعيد بوزن 59.050 كج وفي المركز الرابع «الكايدة» لاحمد محمد الكثيري بوزن 56.650 كج وفي المركز الخامس «سمحة» لعلي مبخوت مسلم وفي المركز السادس «الرقود» لخالد علي محمد هدية وفي المركز السابع «صوغة» لعبدالعزيز علي سعيد واسفرت نتائج مسابقة شوط خواوير شرايا محليات عن فوز «الصايدة» لسعيد سالم الرضة بوزن 82.450 كج وفي المركز الثاني «الرسوم» لبخيت سالم المهري بوزن 77.600 كج وفي المركز الثالث «مزيونه» لفهد يسلم مرعي الصيعري بوزن 70.100 كج وفي المركز الرابع «الهذله» لبخيت فرج المهري وفي المركز الخامس «فرحة» لسالم زايد العامري وفي المركز السادس «الكارثة» لاحمد خادم قهور.

قوة وندية قي مزاينة الصقور

كشفت عمليات تحكيم مسابقة مزاينة الصقور عن تميز وقوة المشاركات المقدمة من المتسابقين للمنافسة على المراكز الأولى في تلك المسابقة التي تهدف إلى اختيار أجمل صقور الصيد للفئات المشاركة، وتشمل المسابقة 3 أشواط ضمن فئات «بيور شاهين، وبيور جير، وبيور قرموشة»، وقد خصص لكل شوط 3 جوائز قيمة، إذ يحصل الفائز بالمركز الأول على مبلغ 75 ألف درهم، والمركز الثاني 50 ألف درهم، والمركز الثالث 25 ألف درهم. اسفرت نتائج فئة جير شاهين فرخ عن فوز «عناد» لسيف أحمد عبيد الفلاسي بالمركز الأول وجاء في المركز الثاني «اس 1» لسالم خلفان بطي القبيسي وفي المركز الثالث «الصعب» لخالد ناصر مذكر شافي

تتمثل شروط المشاركة في أحقية كل مشارك في المزاينة في المشاركة بأكثر من صقر في فئات البطولة، فيما لا يسمح بدخول أي صقر في المسابقة ما لم يكن يحمل رقم حلقة، وفي حالة الاشتباه بفئة الصقر يتم تثبيت الفئة من قبل لجنة التثبيت، ويكون قرار اللجنة نهائياً وغير قابل للاعتراض.

وفي فئة بيور جير فرخ اسفرت النتائج عن فوز «طويق» لسالم ناصر مذكر ال شافي وفي المركز الثاني «الترف» لزايد سلطان فلاح القحطاني وفي المركز الثالث «براق» لسلطان محمد راشد الهاملي.

وفي فئة بيور قرموشة فرخ اسفرت النتائج عن فوز «ترفه» لزايد سلطان القحطاني بالمركز الأول وفي المركز الثاني «مزيونة» لسيف أحمد الفلاسي وفي المركز الثالث «غلا» لزايد سلطان القحطاني.

إقبال كبير للمشاركة في مسابقة الشيشي

شهدت مسابقة مزاينة التمور فئة الشيشي إقبال كبير من المشاركين الراغبين في تحقيق المراكز الأولى الفائزة في مسابقة مزاينة التمور التي تهدف إلى تسليط الضوء على أهمية التمور كمنتج استراتيجي، وتقديم الدعم المستمر لجهود مزارعي المنطقة والدولة عموماً لضمان استدامة إنتاج التمور والتوسع في زراعة الأصناف المميزة.

وتعد التمور جزءاً أساسياً من الموروث الثقافي والحضاري لدولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، ويشكل هذا الإرث علامة فارقة في تاريخ منطقة الظفرة التي تذخر بأجود أنوع النخيل. وحددت اللجنة المنظمة أربعة أنواع من التمور للمزاينة، وهي «الفرض، الدباس، الخلاص، الشيشي»، بالإضافة إلى مسابقة تغليف التمور.

اسفرت نتائج مسابقة الشيشي القامة ضمن مسابقة مزاينة التمور عن فوز روضة مبارك المرر بالمركز الأول وجاء في المركز الثاني مبارك سالم المرر وفي المركز الثالث عائشة خميس المهيري وفي المركز الرابع أحمد مكتوم المزروعي وفي المركز الخامس دانة عيسى فارس المزروعي وفي المركز السادس علي سيف علي المزروعي وفي المركز السابع بخيته غنام المزروعي وفي المركز الثامن حضرم خميس المريخي وفي المركز التاسع عوشة عيد المنصوري وفي المركز العاشر مطر سعيد المنصوري.