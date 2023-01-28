السفير الإيطالي لدى الدولة لـ «الاتحاد»: الإمارات طورت الخدمات الصحية باستثمارات كبيرة

سامي عبد الرؤوف (دبي)

ينطلق غداً، معرض ومؤتمر الصحة العربي (آراب هيلث 2023)، أكبر معرض ومؤتمر للرعاية الصحية في الشرق الأوسط، للانعقاد في مركز دبي التجاري العالمي، خلال الفترة الممتدة من 30 يناير إلى 2 فبراير 2023، بمشاركة قياسية بلغت أكثر من 45 جناحاً دولياً، بما في ذلك المشاركة الأولى لكلٍ من: من نيوزيلندا وسنغافورة وتونس وإندونيسيا وإستونيا.

وقال لورنزو فانارا، سفير جمهورية إيطاليا لدى دولة الإمارات، في تصريحات خاصة لـ «الاتحاد»: إن «دولة الإمارات العربية المتحدة طورت البنية التحتية والخدمات الصحية باستثمارات كبيرة، وأكدت اهتمامها من خلال توفير رعاية صحية عالية الجودة لمواطنيها والمقيمين فيها».

وأشار إلى مساهمة العديد من الشركات الإيطالية في النهوض بقطاع الرعاية الصحية في الإمارات، حيث قدمت حلولاً تقنية متطورة للتشخيص والعلاج.

وقال: «فخورون بالتعاون القوي القائم بين قطاع الرعاية الصحية لدينا مع الإمارات، ونحن نتطلع إلى مزيد من التعاون لتطوير خدمات الرعاية الصحية بشكل أكبر».

وأعلن أنه انطلاقاً من الرغبة المشتركة بتعزيز التعاون بالمجال الصحي بين البلدين، فإن وفداً رفيع المستوى من شركة «جروبو سان دوناتو»، أكبر شركة خاصة متخصصة في قطاع الرعاية الصحية في إيطاليا، موجود حالياً في الإمارات لمناقشة فرص التعاون والاستثمار مع الجهات المختصة في الإمارات.

وعن استضافة الإمارات لمؤتمر ومعرض الصحة العربي، أجاب:«تعد استضافة معرض الصحة العربي، أكبر معرض للرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إنجازاً مشرفاً لدولة الإمارات».

وقال:«بفضل سمعتها الممتازة، تعد إيطاليا المُصّدر التاسع للأدوية في العالم ويتم تخصيص أكثر من 85% من الإنتاج للأسواق الخارجية، وتعاوننا الاستراتيجي مع الإمارات كونها واحدة من أفضل شركائنا بمتوسط طلب سنوي بقيمة 70 مليون يورو».

من جهته، قال أميديو سكاربا، مفوض التجارة الإيطالي في الإمارات وأفاد أن إيطاليا تشارك كشريك بلاتيني لمعرض الصحة العربي، بحضور 116 شركة موزعة في 4 قاعات مختلفة،هي قاعة زعبيل H1 (صناعة المختبرات الطبية)، وقاعتا زعبيل 2 و3 (المعدات والأجهزة الطبية)، وقاعتا الشيخ سعيد 1 و2 (التصوير والتشخيص)، وقاعة الشيخ راشد (جراحة العظام والعلاج الطبيعي وإعادة التأهيل).

الجناح الايطالي

عن الجناح الإيطالي في هذه الدورة من معرض الصحة العربي، أفاد سكاربا، أن الاقتصاد الدائري والاستدامة سيكون محور اهتمام الجناح الإيطالي الذي يعمل تحت شعار «Sustainability is sustainab-ITALY»، مشيراً إلى أن بلاده تود أن تجعل صناعة الرعاية الصحية أكثر استدامة وأن تتعاون مع دولة الإمارات في طرح الحلول لضمان التحول البيئي.

وبالنسبة لعدد الشركات الإيطالية المشاركة في الحدث العام الحالي، ذكر أنه ستشارك 116 شركة إيطالية في معرض الصحة العربي بفضل دعم وكالة التجارة الإيطالية.