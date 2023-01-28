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الإمارات

الإمارات تشارك في مجموعة العمل الصحية في G20

يوسف السركال مشاركا في الاجتماعات (من المصدر)
29 يناير 2023 01:33

دبي (الاتحاد) 

شاركت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في جلسة مجموعة العمل الصحية الأولى لمجموعة العشرين G20 التي انعقدت في دولة الهند خلال الفترة من 18 إلى 20 يناير الجاري، لمناقشة أولويات الطوارئ الصحية وتعزيز التعاون في قطاع الأدوية، مع التركيز على الوصول إلى إجراءات طبية آمنة وفعالة وعالية الجودة في مجال عدة، من أبرزها اللقاحات والعلاجات والتشخيص والحلول الصحية الرقمية، بهدف تعزيز التغطية الصحية الشاملة وتحسين تقديم خدمات الرعاية الصحية.
وأعرب وفد الدولة الذي ترأسه الدكتور يوسف محمد السركال مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، عن شكره لدولة الهند بوصفها الرئيس الدوري لمجموعة العشرين، على تمديد الدعوة إلى دولة الإمارات لتكون جزءاً من مجموعة العمل الصحية، وأبدى استعداد وفد الدولة لتقديم كل الدعم والعمل معها لتحقيق النتائج المرجوة وفقاً للأولويات المعتمدة.
وأكد الدكتور السركال أن مشاركة دولة الإمارات في الجلسة الأولى لمجموعة العمل الصحية في مجموعة العشرين الدولية بالهند، جاءت في إطار حرص الإمارات على تأدية دور محوري فعال ومؤثر في الجهود الدولية لمواجهة التحديات الصحية العالمية، وتعزيز التنسيق والتعاون المشترك لتمكين الأنظمة الصحية ودعم أهداف التنمية المستدامة في مجال الرعاية الصحية، ولاسيما توفير المستلزمات والعلاجات واللقاحات الآمنة والفاعلة وضمان وصولها للمجتمعات العالمية.

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نهج تنسيقي
وأكدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في مداخلاتها أهمية تعزيز الترابط والتآزر بين الدول واتباع نهج تنسيقي على المستوى العالمي، لمواجهة الأزمات الصحية العالمية وخاصة الأوبئة، وطرح مقترحات تركز على تضافر الجهود المشتركة وإعطاء الأولوية للتعاون المثمر من أجل الاستفادة من الموارد بشكل فعال. وعلى هامش جلسات المؤتمر، استعرض الوفد قدرات دولة الإمارات وإنجازاتها في هذا المجال.

 

الإمارات
وزارة الصحة ووقاية المجتمع
مجموعة العشرين
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